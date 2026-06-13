空手道K1聯賽｜劉慕裳連膺年終總冠軍　拉巴特站力爭完美封后

自上年3月起，空手道女子形世界第一劉慕裳（Grace Lau）在國際賽未嘗一敗，在今季最後一站K1聯賽拉巴特站，劉慕裳率先奠定「年終總冠軍」（Grand Winner）之位，Grace在其後殺入決賽，再鬥老對手﹑日本的尾野真步，力爭跨季K1聯賽七運霸。



從上年3月的K1聯賽杭州站，劉慕裳未嘗一敗，連續6站獲勝，今季最後一站在摩洛哥拉巴特（Rabat）上演，Grace在今站前分數已遙遙領先，大有可能連續兩年榮膺「年終總冠軍」（Grand Winner）。

劉慕裳在小組輕鬆晉級，晉身8強，分數足以蟬聯「年終總冠軍」的殊榮。Grace在8強使出「知花公相君」，以7：0大勝日本選手三島きり（Mishima Kiri），其後再面對西班牙的加西亞（Paola Lazano Garcia），這名港將同樣未受考驗，以「一百零八手」應戰同取壓倒性的7：0，殺入決賽，再鬥老對手﹑日本的尾野真步，力爭跨季連續7站K1聯賽奪冠。

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「很多年之前，我從來沒有想過可以達到這成就.....」劉慕裳向世界空手道總會透露蟬聯的感受，連續兩年獲得這殊榮，源於信念的力量，來自自身及團隊的信心。從今年初開始，Grace沒有想過可以衛冕，不想為自己施加壓力，專注自己在每一場的表現，結果連贏多個分站，她希望延續這強勢，同樣專心在發揮自己。