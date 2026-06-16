西班牙對佛得角2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，西班牙對佛得角於6月16日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
西班牙對佛得角賽果
西班牙0:0佛得角
世界盃2026直播賽程時間表 6.16凌晨12點西班牙Vs佛得角世界盃2026免費直播｜ViuTV 25場賽程時間｜6.17法國對塞內加爾世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台
西班牙對佛得角直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月16日凌晨12時
組別：H
西班牙隊｜球員名單陣容
門將：
23 烏尼西蒙（Unai Simon）
後衛：
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）
中場：
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
20 柏迪（Pedri）
前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）
佛得角隊｜球員名單陣容
門將：
1 禾仙夏（Vozinha）
後衛：
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）
22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）
中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
7 卡巴爾（Jovane Cabral）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）
前鋒：
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）