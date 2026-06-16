西班牙對佛得角2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，西班牙對佛得角於6月16日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。

西班牙對佛得角賽果

西班牙0:0佛得角

世界盃2026直播賽程時間表　6.16凌晨12點西班牙Vs佛得角世界盃2026免費直播｜ViuTV 25場賽程時間｜6.17法國對塞內加爾世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台

西班牙對佛得角直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台
時間：6月16日凌晨12時
組別：H

西班牙隊｜球員名單陣容

世界盃2026西班牙｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
23 烏尼西蒙（Unai Simon）

後衛：
5 馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）
14 拿樸迪（Aymeric Laporte）
22 古巴斯（Pau Cubarsi）
24 古古列拿（Marc Cucurella）

中場：
8 法比安雷斯（Fabian Ruiz）
9 加維（Gavi）
16 洛迪卡斯簡迪（Rodri）
20 柏迪（Pedri）

前鋒：
7 費倫托利斯（Ferran Torres）
21 奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）

2026世界盃決賽周參賽球隊：西班牙（Getty Images）

佛得角隊｜球員名單陣容

世界盃2026佛得角｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 禾仙夏（Vozinha）

後衛：
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）
22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）

中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
7 卡巴爾（Jovane Cabral）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）

前鋒：
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）

佛得角首次殺入世界盃決賽周
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