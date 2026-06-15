沙特阿拉伯對烏拉圭2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員

世界盃2026，沙特阿拉伯對烏拉圭於6月16日香港時間上午6時，於Miami Stadium舉行，Now618/616直播播放。



沙特阿拉伯對烏拉圭直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月16日上午6時

組別：H

沙特阿拉伯隊｜球員名單陣容

世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾阿基迪（Nawaf AL-AQIDI ）

21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）

22 艾卡沙（Ahmed AL-KASSAR）

後衛

2 馬查拉斯（Ali MAJRASHI）

3 阿里拉查美（Ali LAJAMI）

4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）

5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）

12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）

13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）

14 哈辛卡迪殊（Hassan KADESH）

24 摩塔艾哈比（Moteb AL-HARBI）

25 捷哈泰基里（Jehad THAKRI）

26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）

中場

6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）

7 艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）

15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）

16 艾約翰尼（Ziyad AL-JOHANI）

18 阿拉希捷（Alaa HEJJI）

23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）

前鋒

8 艾文耶耶（Ayman YAHYA）

9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）

10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）

11 艾舒希利（Saleh AL-SHEHRI）

17 卡列艾加南（Khalid AL-GHANNAM）

19 艾咸丹（Abdullah AL-HAMDAN）

20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）

2026世界盃決賽周參賽球隊：沙特阿拉伯（Getty Images）

烏拉圭隊｜球員名單陣容

世界盃2026烏拉圭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 沙治奧洛捷Sergio ROCHET）

12 辛迪亞高美利Santiago MELE）

23 梅斯利拿Fernando MUSLERA）

後衛

2 荷西基文尼斯（Jose GIMENEZ）

3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）

4 朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）

13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）

16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）

17 馬迪亞斯雲拿（Matias VINA）

24 辛迪亞高般奴（Santiago BUENO）

中場

5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）

6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）

7 尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）

8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）

10 迪阿拉斯卡達（Giorgian DE ARRASCAETA）

14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）

15 艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano MARTINEZ Toranza）

20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）

22 祖亞昆比基雷斯（Joaquin PIQUEREZ Moreira）

25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）

26 洛迪高沙拉薩（Rodrigo ZALAZAR）

前鋒

9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）

11 法根度柏利斯查（Facundo PELLISTRI）

18 保羅洛迪古斯（Paul Brian RODRIGUEZ）

19 洛迪高阿古利（Rodrigo AGUIRRE）

21 費達歷高韋拿斯（Federico VINAS）