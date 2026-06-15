沙特阿拉伯對烏拉圭2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，沙特阿拉伯對烏拉圭於6月16日香港時間上午6時，於Miami Stadium舉行，Now618/616直播播放。
沙特阿拉伯對烏拉圭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月16日上午6時
組別：H
沙特阿拉伯隊｜球員名單陣容
門將
1 艾阿基迪（Nawaf AL-AQIDI ）
21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）
22 艾卡沙（Ahmed AL-KASSAR）
後衛
2 馬查拉斯（Ali MAJRASHI）
3 阿里拉查美（Ali LAJAMI）
4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）
5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）
12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）
13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）
14 哈辛卡迪殊（Hassan KADESH）
24 摩塔艾哈比（Moteb AL-HARBI）
25 捷哈泰基里（Jehad THAKRI）
26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）
中場
6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）
7 艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）
15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）
16 艾約翰尼（Ziyad AL-JOHANI）
18 阿拉希捷（Alaa HEJJI）
23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）
前鋒
8 艾文耶耶（Ayman YAHYA）
9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）
10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）
11 艾舒希利（Saleh AL-SHEHRI）
17 卡列艾加南（Khalid AL-GHANNAM）
19 艾咸丹（Abdullah AL-HAMDAN）
20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）
烏拉圭隊｜球員名單陣容
門將
1 沙治奧洛捷Sergio ROCHET）
12 辛迪亞高美利Santiago MELE）
23 梅斯利拿Fernando MUSLERA）
後衛
2 荷西基文尼斯（Jose GIMENEZ）
3 施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian CACERES）
4 朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）
13 古利姆華利拿（Guillermo VARELA）
16 馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）
17 馬迪亞斯雲拿（Matias VINA）
24 辛迪亞高般奴（Santiago BUENO）
中場
5 曼紐爾烏加迪（Manuel UGARTE）
6 賓坦古亞（Rodrigo BENTANCUR）
7 尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）
8 費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）
10 迪阿拉斯卡達（Giorgian DE ARRASCAETA）
14 奧古斯匐簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）
15 艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano MARTINEZ Toranza）
20 麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）
22 祖亞昆比基雷斯（Joaquin PIQUEREZ Moreira）
25 祖安沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）
26 洛迪高沙拉薩（Rodrigo ZALAZAR）
前鋒
9 達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）
11 法根度柏利斯查（Facundo PELLISTRI）
18 保羅洛迪古斯（Paul Brian RODRIGUEZ）
19 洛迪高阿古利（Rodrigo AGUIRRE）
21 費達歷高韋拿斯（Federico VINAS）