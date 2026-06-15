伊朗對新西蘭2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，伊朗對新西蘭於6月16日香港時間上午9時，於Los Angeles Stadium舉行，Now618/616直播播放。
伊朗對新西蘭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月16日上午9時
組別：G
伊朗隊｜球員名單陣容
門將
1 比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）
12 尼亞斯曼特（Payam NIAZMAND）
22 侯賽因賀斯尼（Hossein HOSSEINI）
後衛
2 沙利哈達尼（Saleh HARDANI）
3 夏沙菲（Ehsan HAJSAFI）
4 卡利薩達（Shojae KHALILZADEH）
5 米列莫哈馬迪（Milad MOHAMMADI）
13 卡納尼薩迪根（Hossein KANAANIZADEGAN）
17 阿里亞尤施菲（Aria YOUSEFI）
19 阿里尼馬迪（Ali NEMATI）
23 列沙伊安（Ramin REZAEIAN）
25 丹尼爾艾里（Danial EIRI）
中場
6 艾沙杜拿希（Saeid EZATOLAHI）
7 查漢巴克殊（Alireza JAHANBAKHSH）
8 穆罕默德穆希比（Mohammad MOHEBI）
14 沙文高度斯（Saman GHODDOS）
15 捷舒米（Rouzbeh CHESHMI）
16 美迪托拉比（Mehdi TORABI）
21 穆罕默德哥巴尼（Mohammad GHORBANI）
26 拉薩基尼亞（Amirmohammad RAZZAGHINIA）
前鋒
9 泰尼米（Mehdi TAREMI）
10 美迪加耶迪（Mehdi GHAYEDI）
11 阿里波（Ali ALIPOUR）
18 侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）
20 穆簡奴（Shahriyar MOGHANLOU）
24 丹尼斯艾卻克（Dennis ECKERT）
新西蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 哥甘比（Max Crocombe）
12 阿歷士保臣（Alex Paulsen）
22 米高胡特（Michael Woud）
後衛：
2 添派尼（Tim Payne）
3 法蘭西斯迪維斯（Francis de Vries）
4 泰勒賓頓（Tyler Bindon）
5 保沙爾（Michael Boxall）
13 利柏拉圖卡卡斯（Liberato Cacace）
15 比積拿卡（Nando Pijnaker）
16 芬恩蘇文（Finn Surman）
24 哥倫艾利洛（Callan Elliot）
26 湯美史密夫（Tommy Smith）
中場：
6 祖爾貝爾（Joe Bell）
7 馬菲加拔（Matthew Garbett）
8 史譚美歷（Marko Stamenić）
10 沙比辛克（Sarpreet Singh）
11 伊利亞祖斯（Elijah Just）
14 阿歷士魯化（Alex Rufer）
19 賓奧特（Ben Old）
20 卡林麥高屈（Callum McCowatt）
23 賴恩湯馬士（Ryan Thomas）
25 拉治蘭拜連斯（Lachlan Bayliss）
前鋒：
9 基斯活特（Chris Wood）
17 巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）
18 賓韋尼（Ben Waine）
21 謝斯蘭達爾（Jesse Randall）