伊拉克對挪威2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，伊拉克對挪威於6月17日香港時間上午6時，於Boston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
伊拉克對挪威直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月17日日上午6時
組別：I
伊拉克隊｜球員名單陣容
門將
1 泰利比（Fahad TALIB）
12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）
22 阿麥巴素爾（Ahmed BASIL）
後衛
2 蘇拿卡（Rebin SULAKA）
3 侯賽因阿里（Hussein ALI）
4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）
5 阿甘哈森（Akam HASHIM）
6 馬拿夫尤尼斯（Manaf YOUNIS）
15 阿密馬簡斯（Ahmed Hassan MAKNZI）
23 多斯基（Merchas DOSKI）
25 辛特杜安（Mustafa SAADOON）
26 法蘭斯佩杜斯（Frans PUTROS）
中場
7 尤斯夫艾米恩（Youssef AMYN）
8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）
14 施丹伊基巴（Zidane IQBAL）
16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）
19 奇雲耶及（Kevin YAKOB）
20 艾馬舒亞（Aimar SHER）
24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）
前鋒
9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）
10 穆哈納阿里（Mohanad ALI）
11 艾默卡森（Ahmed QASEM）
13 阿里尤素夫（Ali YOUSIF）
17 阿里查森（Ali JASIM）
18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）
21 馬高法爾茲（Marko FARJI）
挪威隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
12 坦域克（Sander Tangvik）
13 施維克（Egil Selvik）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
4 奧斯迪格（Leo Ostigard）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
15 費特歷比祖簡（Fredrik Andre Bjorkan）
16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
24 桑達蘭加斯（Sondre Langas）
25 法爾真拿（Henrik Falchener）
中場：
2 摩頓科士比（Morten Thorsby）
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）
18 科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）
19 菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard）
21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）
22 波普（Oscar Bobb）
23 贊斯侯格（Jens Petter Hauge）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
11 佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）