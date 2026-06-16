伊拉克對挪威2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

世界盃2026，伊拉克對挪威於6月17日香港時間上午6時，於Boston Stadium舉行，Now618/616直播播放。



伊拉克對挪威直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月17日日上午6時

組別：I

伊拉克隊｜球員名單陣容

世界盃2026伊拉克｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 泰利比（Fahad TALIB）

12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）

22 阿麥巴素爾（Ahmed BASIL）

後衛

2 蘇拿卡（Rebin SULAKA）

3 侯賽因阿里（Hussein ALI）

4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）

5 阿甘哈森（Akam HASHIM）

6 馬拿夫尤尼斯（Manaf YOUNIS）

15 阿密馬簡斯（Ahmed Hassan MAKNZI）

23 多斯基（Merchas DOSKI）

25 辛特杜安（Mustafa SAADOON）

26 法蘭斯佩杜斯（Frans PUTROS）

中場

7 尤斯夫艾米恩（Youssef AMYN）

8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）

14 施丹伊基巴（Zidane IQBAL）

16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）

19 奇雲耶及（Kevin YAKOB）

20 艾馬舒亞（Aimar SHER）

24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）

前鋒

9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）

10 穆哈納阿里（Mohanad ALI）

11 艾默卡森（Ahmed QASEM）

13 阿里尤素夫（Ali YOUSIF）

17 阿里查森（Ali JASIM）

18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）

21 馬高法爾茲（Marko FARJI）

2026世界盃決賽周參賽球隊：伊拉克。（Getty Images）

挪威隊｜球員名單陣容

世界盃2026挪威｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 尼蘭特（Orjan Nyland）

12 坦域克（Sander Tangvik）

13 施維克（Egil Selvik）

後衛：

3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）

4 奧斯迪格（Leo Ostigard）

5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）

15 費特歷比祖簡（Fredrik Andre Bjorkan）

16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）

17 希格甘（Torbjorn Heggem）

24 桑達蘭加斯（Sondre Langas）

25 法爾真拿（Henrik Falchener）

中場：

2 摩頓科士比（Morten Thorsby）

6 柏德列貝治（Patrick Berg）

8 辛達貝治（Sander Berge）

10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）

14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）

18 科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）

19 菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard）

21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）

22 波普（Oscar Bobb）

23 贊斯侯格（Jens Petter Hauge）

前鋒：

7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）

9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）

11 佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）

20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）

26 拉亞臣（Julian Ryerson）