伊拉克對挪威2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，伊拉克對挪威於6月17日香港時間上午6時，於Boston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
伊拉克對挪威賽果出爐
伊拉克1:4挪威(勝)
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伊拉克對挪威直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月17日日上午6時
組別：I
伊拉克隊｜球員名單陣容
門將
12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）
後衛
3 侯賽因阿里（Hussein ALI）
4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）
5 阿甘哈森（Akam HASHIM）
23 多斯基（Merchas DOSKI）
中場
8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）
16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）
24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）
前鋒
9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）
17 阿里查森（Ali JASIM）
18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）
挪威隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
中場：
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）