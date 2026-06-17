阿根廷對阿爾及利亞2026世界盃｜賽果出爐+時間+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，阿根廷對阿爾及利亞於6月17日香港時間上午9時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
阿根廷對阿爾及利亞賽果出爐
(勝)阿根廷3:0阿爾及利亞
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阿根廷對阿爾及利亞直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月17日上午9時
組別：J
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
中場：
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
10 美斯（Lionel Messi）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
阿爾及利亞隊｜球員名單陣容
門將
23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）
後衛
2 艾沙文迪（Aissa MANDI）
15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）
17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）
21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）
中場
10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）
14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）
19 賓達納（Nabil BENTALEB）
22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）
前鋒
9 高爾尼（Amine GOUIRI）
11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）