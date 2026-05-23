世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
撰文：鄧萱暉
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世界盃2026｜阿爾及利亞足球隊第5次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是於2014年巴西世界盃上晉級16強。阿爾及利亞現時世界排名第28位，今屆被編入J組，同組對手包括阿根廷、奧地利及約旦。本文將會介紹阿爾及利亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
阿爾及利亞現時世界排名：第28（截至4月）
阿爾及利亞世界盃外圍賽表現：
阿爾及利亞在今屆非洲區外圍賽錄得8勝1和1負，以小組首名取得世界盃決賽周入場券。
阿爾及利亞近況：
在3月底的國際友賽中，阿爾及利亞以7：0橫掃危地馬拉，又與烏拉圭踢成0：0。年初的非洲國家盃，他們以0：2不敵尼日利亞8強止步。
阿爾及利亞世界盃最佳成績：16強
2014年世界盃，阿爾及利亞晉級16強，與德國鏖戰120分鐘惜敗1：2。此外，1982年世界盃，他們首次參賽，曾以2：1擊敗當時的西德。
阿爾及利亞主教練：比高域（Vladimir Petković）
62歲的比高域於2024年初上任，帶領阿爾及利亞晉級非洲國家盃，最終8強止步。
阿爾及利亞焦點球星：馬列斯（Riyad Mahrez）
現年35歲的馬列斯依然是阿爾及利亞重心。他曾效力於曼城，現在於沙特聯賽球隊吉達艾阿里落班。
阿爾及利亞世界盃26人名單陣容
阿爾及利亞暫未公布世界盃26人名單，本文將隨球隊公布而持續更新。
阿爾及利亞出線形勢：
阿爾及利亞在J組將面臨嚴峻挑戰，首戰即要硬撼衛冕冠軍阿根廷。對於「沙漠之狐」而言，晉級的關鍵在於能否在與奧地利的對決中取得積分，以及在對陣約旦時全取三分，阿爾及利亞絕對有實力爭奪小組次名，再次闖入淘汰賽階段。
阿爾及利亞J組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月17日（三）
早上09:00
阿根廷Vs阿爾及利亞
2026年6月23日（二）
早上11:00
約旦Vs阿爾及利亞
2026年6月28日（日）
早上10:00
阿爾及利亞Vs奧地利
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