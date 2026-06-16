奧地利對約旦2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，奧地利對約旦於6月17日香港時間中午12時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。
奧地利對約旦直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月17日中午12時
組別：J
奧地利隊｜球員名單陣容
門將
1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）
12 Florian Wiegele（柏辛域陀尼亞）
13 Patrick Pentz（邦比）
後衛
2 艾芬格魯巴（David Affengruber/艾爾切）
3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）
5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）
8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）
15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）
16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）
22 阿歷山大柏拉斯（Alexander Prass/賀芬咸）
23 馬高費度（Marco Friedl/雲達不來梅）
25 Michael Svoboda（威尼斯）
中場
4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）
6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）
9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）
10 基列斯治（Florian Grillitsch/布拉加）
17 卓胡安美卡（Carney Chukwuemeka/多蒙特）
18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）
19 包姆加特拿（Christoph Baumgartner/RB萊比錫）
20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）
21 柏德列溫馬（Patrick Wimmer/禾夫斯堡）
24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）
26 Alessandro Schöpf（禾夫斯貝加）
前鋒
7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）
11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）
14 Sasa Kalajdzic（寧斯）
約旦隊｜球員名單陣容
門將
1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）
12 賓尼艾迪哈（Nour BANI ATTIAH）
22 艾法侯利（Abdallah AL-FAKHOURI）
後衛
2 艾布哈斯舒（Mohammad ABU HASHISH）
3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）
4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）
5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）
16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）
17 沙廉奧拜迪（Salim OBAID）
18 穆罕默德達哈（Mohammad TAHA）
19 艾路辛（Saed AL-ROSAN）
23 哈達特（Ihsan HADDAD）
26 巴達維（Anas BADAWI）
中場
6 艾馬查莫斯（Amer JAMOUS）
8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）
14 拉查爾艾耶特（Rajaei AYED）
15 伊巴謙沙達（Ibrahim SADEH）
20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）
21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）
25 艾達胡特（Mohammad AL-DAWOUD）
前鋒
7 艾布施華（Mohammad ABU ZRAYQ）
9 艾利奧雲（Ali OLWAN）
10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）
11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）
13 馬穆特艾馬迪（Mahmoud AL-MARDI）
24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）