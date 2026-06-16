奧地利對約旦2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

世界盃2026，奧地利對約旦於6月17日香港時間中午12時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。



奧地利對約旦直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月17日中午12時

組別：J

奧地利隊｜球員名單陣容

世界盃2026奧地利｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）

12 Florian Wiegele（柏辛域陀尼亞）

13 Patrick Pentz（邦比）

後衛

2 艾芬格魯巴（David Affengruber/艾爾切）

3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）

5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）

8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）

15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）

16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）

22 阿歷山大柏拉斯（Alexander Prass/賀芬咸）

23 馬高費度（Marco Friedl/雲達不來梅）

25 Michael Svoboda（威尼斯）

中場

4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）

6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）

9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）

10 基列斯治（Florian Grillitsch/布拉加）

17 卓胡安美卡（Carney Chukwuemeka/多蒙特）

18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）

19 包姆加特拿（Christoph Baumgartner/RB萊比錫）

20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）

21 柏德列溫馬（Patrick Wimmer/禾夫斯堡）

24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）

26 Alessandro Schöpf（禾夫斯貝加）

前鋒

7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）

11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）

14 Sasa Kalajdzic（寧斯）

2026世界盃決賽周參賽球隊：奧地利（Getty Images）

約旦隊｜球員名單陣容

世界盃2026約旦｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）

12 賓尼艾迪哈（Nour BANI ATTIAH）

22 艾法侯利（Abdallah AL-FAKHOURI）

後衛

2 艾布哈斯舒（Mohammad ABU HASHISH）

3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）

4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）

5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）

16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）

17 沙廉奧拜迪（Salim OBAID）

18 穆罕默德達哈（Mohammad TAHA）

19 艾路辛（Saed AL-ROSAN）

23 哈達特（Ihsan HADDAD）

26 巴達維（Anas BADAWI）

中場

6 艾馬查莫斯（Amer JAMOUS）

8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）

14 拉查爾艾耶特（Rajaei AYED）

15 伊巴謙沙達（Ibrahim SADEH）

20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）

21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）

25 艾達胡特（Mohammad AL-DAWOUD）

前鋒

7 艾布施華（Mohammad ABU ZRAYQ）

9 艾利奧雲（Ali OLWAN）

10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）

11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）

13 馬穆特艾馬迪（Mahmoud AL-MARDI）

24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）