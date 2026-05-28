世界盃2026奧地利｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜奧地利足球隊第8次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是於1954年瑞士世界盃上奪得季軍。奧地利現時世界排名第24位，今屆被編入J組，同組對手包括阿根廷、阿爾及利亞和約旦。本文將會介紹奧地利外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：奧地利（Getty Images）

奧地利現時世界排名：第24（截至5月）

奧地利世界盃外圍賽表現：

奧地利在歐洲區外圍賽錄得6勝1和1負，以19分排H組榜首，直接出線決賽周。

奧地利於歐洲區外圍賽以小組榜首直接晉級。（Getty Images）

奧地利近況：

3月底的國際友賽，奧地利以5：1大勝加納，再以一球小勝韓國。

奧地利世界盃最佳成績：季軍

奧地利曾於1954年瑞士世界盃奪得季軍。今屆是球隊自1998年後，時隔28年再次亮相世界盃決賽周。

1954年，奧地利奪得世界盃季軍，是隊史最輝煌的一頁。（Getty Images）

奧地利主教練：蘭歷克（Ralf Rangnick）

67歲的蘭歷克早於1983年展開執教生涯，經驗豐富，2022年上任奧地利主帥，帶領球隊重返世界盃舞台。

蘭歷克成功將先進戰術注入奧地利，是球隊重返決賽周的功臣。（Getty Images）

奧地利焦點球星：阿拉巴（David Alaba）

33歲的阿拉巴效力皇家馬德里，他在球場上能勝任多個位置，而且累積超過111場國際賽經驗，絕對是奧地利核心人物。

33歲的阿拉巴技術全面。（Getty Images）

奧地利世界盃26人名單陣容

門將

1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）

12 Florian Wiegele（柏辛域陀尼亞）

13 Patrick Pentz（邦比）

後衛

2 艾芬格魯巴（David Affengruber/艾爾切）

3 奇雲丹素（Kevin Danso/熱刺）

5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）

8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）

15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）

16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）

22 阿歷山大柏拉斯（Alexander Prass/賀芬咸）

23 馬高費度（Marco Friedl/雲達不來梅）

25 Michael Svoboda（威尼斯）

中場

4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）

6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）

9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）

10 基列斯治（Florian Grillitsch/布拉加）

17 卓胡安美卡（Carney Chukwuemeka/多蒙特）

18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）

19 包姆加特拿（Christoph Baumgartner/RB萊比錫）

20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）

21 柏德列溫馬（Patrick Wimmer/禾夫斯堡）

24 保羅雲拿（Paul Wanner/燕豪芬）

26 Alessandro Schöpf（禾夫斯貝加）

前鋒

7 Marko Arnautović（貝爾格萊德紅星）

11 Michael Gregoritsch（奧格斯堡）

14 Sasa Kalajdzic（寧斯）

奧地利出線形勢：

奧地利在J組首戰面對實力較弱的約旦，勢以3分為目標；次仗面對衛冕之師阿根廷，交鋒難度較大；最後一輪對阿爾及利亞，料是爭取較佳出線名次的生死戰。

奧地利J組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026奧地利J組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 中午12:00 奧地利Vs約旦 2026年6月23日（二） 凌晨01:00 阿根廷Vs奧地利 2026年6月28日（日） 早上10:00 阿爾及利亞Vs奧地利

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