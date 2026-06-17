奧地利對約旦2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，奧地利對約旦於6月17日香港時間中午12時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。
奧地利對約旦賽果出爐
(勝)奧地利3:1約旦
世界盃2026直播賽程時間表 6.18凌晨1點睇C朗4點英格蘭Vs克羅地亞世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.18烏茲別克對哥倫比亞世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台
奧地利對約旦直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月17日中午12時
組別：J
奧地利隊｜球員名單陣容
門將
1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）
後衛
5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）
8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）
15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）
16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）
中場
4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）
6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）
9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）
18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）
20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）
前鋒
14 Sasa Kalajdzic（寧斯）
約旦隊｜球員名單陣容
門將
1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）
後衛
3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）
5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）
16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）
23 哈達特（Ihsan HADDAD）
中場
8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）
20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）
21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）
前鋒
9 艾利奧雲（Ali OLWAN）
10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）
11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）