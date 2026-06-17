奧地利對約旦2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員

世界盃2026，奧地利對約旦於6月17日香港時間中午12時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。



奧地利對約旦賽果出爐

(勝)奧地利3:1約旦

奧地利對約旦直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月17日中午12時

組別：J

奧地利隊｜球員名單陣容

世界盃2026奧地利｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 Alexander Schlager（薩爾斯堡）

後衛

5 史提芬貝爾（Stefan Posch/緬恩斯）

8 阿拉巴（David Alaba/皇家馬德里）

15 菲臘連赫特（Philipp Lienhart/弗賴堡）

16 菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene/緬恩斯）

中場

4 舒拉加（Xaver Schlager/RB萊比錫）

6 尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald/RB萊比錫）

9 沙比薩（Marcel Sabitzer/多蒙特）

18 洛文奴舒密特（Romano Schmid/雲達不來梅）

20 干拉特賴馬（Konrad Laimer/拜仁慕尼黑）

前鋒

14 Sasa Kalajdzic（寧斯）

2026世界盃決賽周參賽球隊：奧地利（Getty Images）

約旦隊｜球員名單陣容

世界盃2026約旦｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）

後衛

3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）

5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）

16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）

23 哈達特（Ihsan HADDAD）

中場

8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）

20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）

21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）

前鋒

9 艾利奧雲（Ali OLWAN）

10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）

11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）