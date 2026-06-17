英格蘭對克羅地亞2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，英格蘭對克羅地亞於6月18日香港時間凌晨4時，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。

世界盃2026直播賽程時間表 6.18凌晨1點睇C朗4點英格蘭Vs克羅地亞世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.18烏茲別克對哥倫比亞世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台

英格蘭對克羅地亞直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台
時間：6月18日凌晨4時
組別：L

英格蘭隊｜球員名單陣容

世界盃2026英格蘭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）

後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）

中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）

前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）

2026世界盃決賽周參賽球隊：英格蘭（Getty Images）

克羅地亞隊｜球員名單陣容

世界盃2026克羅地亞｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將
1 利華高域（Dominik Livakovic）
23 高達斯基（Dominik Kotarski）
12 彭杜亞（Ivor Pandur）

後衛：
2 祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）
3 邦拉錫（Marin Pongracic）
4 加華度爾（Josko Gvardiol）
5 卡列達卡亞（Duje Caleta-Car）
6 蘇達路（Josip Sutalo）
22 盧卡胡斯高域（Luka Vuskovic）
25 艾歷（Martin Erlic）

中場：
7 尼高拉摩路（Nikola Moro）
8 高華錫（Mateo Kovacic）
10 莫迪歷（Luka Modric）
13 尼高拉華錫（Nikola Vlasic）
15 柏沙歷（Mario Pasalic）
16 巴杜連拿（Martin Baturina）
17 彼達蘇錫（Petar Sucic）
18 基斯迪贊查基治（Kristijan Jakic）
19 東尼富克（Toni Fruk）
21 盧卡蘇錫（Luka Sucic）

前鋒：
9 卡拉馬歷（Andrej Kramaric）
11 安迪布迪美亞（Ante Budimir）
14 比列錫（Ivan Perisic）
20 伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）
24 馬高柏沙歷（Marco Pasalic）
26 彼得穆沙（Petar Musa）

2026世界盃決賽周參賽球隊：克羅地亞（Getty Images）
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