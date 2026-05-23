世界盃2026英格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜英格蘭足球隊第15次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為1966年奪得冠軍。英格蘭現時世界排名第4位，今屆被編入L組，同組對手包括埃克羅地亞及、加納及巴拿馬。本文將會介紹英格蘭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：英格蘭（Getty Images）

英格蘭現時世界排名：第4（截至4月）

英格蘭世界盃外圍賽表現：

英格蘭於歐洲區外圍賽J組8戰全勝，以首名姿態直接晉級決賽周。

英格蘭於歐洲區外圍賽表現神勇。（Getty Images）

英格蘭近況：

英格蘭於3月底的國際友賽中，以1：1賽和烏拉圭，以及以0：1不敵日本。

英格蘭世界盃最佳成績：冠軍

英格蘭於1966年奪得冠軍。當屆決賽，英格蘭於法定時間與西德賽和2：2，加時出現世界盃史上其中一個最具爭議的入球，英軍前鋒靴斯的攻門中楣彈地，難以判斷是否完全入白界之內，當時的瑞士籍球證Gottfried Dienst判入球有效。靴斯之後再度建功，助英格蘭以4：2贏西德捧盃。

靴斯於1966年決賽的爭議入球。（Getty Images）

英格蘭於1966年首捧世界盃。（Getty Images）

英格蘭主教練：杜慈（Thomas Tuchel）

英格蘭主教練杜慈。（Getty Images）

英格蘭焦點球星：比寧咸（ Bruyne）

比寧咸。（Getty Images）

英格蘭世界盃26人名單陣容

門將：甸恩軒達臣（Dean Henderson/水晶宮）、比克福特（Jordan Pickford/愛華頓）、查福特（James Trafford/曼城）

後衛：丹般恩（Dan Burn/紐卡素）、馬克古希（Marc Guehi/曼城）、列斯占士（Reece James/車路士）、安斯干沙（Ezri Konsa/阿士東維拉）、利夫拿文度（Tino Livramento/紐卡素）、尼高奧萊利（Nico O'Reilly/曼城）、昆沙（Jarell Quansah/利華古遜）、迪積史賓斯（Djed Spence/熱刺）、史東斯（John Stones/曼城）

中場：艾利洛安達臣（Elliot Anderson/諾定咸森林）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham/皇家馬德里）、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze/阿仙奴）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson/賓福特）、明奈（Kobbie Mainoo/曼聯）、迪格蘭賴斯（Declan Rice/阿仙奴）

前鋒：摩根羅渣士（Morgan Rogers/阿士東維拉）、安東尼哥頓（Anthony Gordon/紐卡素）、哈利卡尼（Harry Kane/拜仁慕尼黑）、馬度基（Noni Madueke/阿仙奴）、拉舒福特（Marcus Rashford/巴塞隆拿）、布卡約沙卡（Bukayo Saka/阿仙奴）、艾雲東尼（Ivan Toney/吉達艾阿里）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins/阿士東維拉）

英格蘭出線形勢：

英格蘭今屆實力相對完整，與克羅地亞、加納和巴拿馬位處L組，相信出線難度不大。

英格蘭L組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026英格蘭L組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 凌晨:00 英格蘭Vs克羅地亞 2026年6月24日（三） 凌晨4:00 英格蘭Vs加納 2026年6月28日（日） 早上11:00 巴拿馬Vs英格蘭

點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊