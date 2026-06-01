世界盃2026克羅地亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜克羅地亞足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是2018年俄羅斯世界盃奪得亞軍。克羅地亞現時世界排名第11位，今屆被編入L組，同組對手包括英格蘭、巴拿馬和加納。本文將會介紹克羅地亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：克羅地亞（Getty Images）

克羅地亞現時世界排名：第11（截至5月）

克羅地亞世界盃外圍賽表現：

克羅地亞在今屆歐洲區外圍賽與捷克、法羅群島、黑山及直布羅陀同組，8戰錄得7勝1和，以22分排榜首，直接晉級決賽周。

克羅地亞在歐洲區外圍賽中以不敗戰績晉級決賽周。（Getty Images）

克羅地亞近況：

在3月的國際友賽中，克羅地亞以2：1擊敗哥倫比亞，以及以1：3不敵五屆世界盃冠軍巴西。

克羅地亞世界盃最佳成績：亞軍

克羅地亞1998年首次參加世界盃，奪得季軍；最佳成績則是2018年俄羅斯世界盃，在決賽惜敗於法國獲得亞軍。上屆2022卡塔爾世界盃，克羅地亞再次在淘汰賽連勝日本及巴西，雖然在4強不敵阿根廷，但最終於季軍戰以2：1擊敗摩洛哥，奪得季軍。

克羅地亞在2022世界盃季軍戰擊敗摩洛哥。（Getty Images）

克羅地亞主教練：達歷（Zlatko Dalić）

59歲的達歷執教克羅地亞9年，他帶領這支球隊接連奪得世界盃亞軍及季軍，是國家隊的功勳教頭。

克羅地亞主教練達歷。（Getty Images）

克羅地亞焦點球星：莫迪歷（Luka Modric）

40歲的莫迪歷目前效力AC米蘭，是克羅地亞史上最具級數的隊長。即將第五次踏上世界盃決賽周舞台，莫迪歷的場上調度依然世界級。

40歲的莫迪歷將第五度出戰世界盃。（Getty Images）

克羅地亞世界盃26人名單陣容

門將

Dominik Livaković/薩格勒布戴拿模

Dominik Kotarski/哥本哈根

彭杜（Ivor Pandur/侯城）

後衛

加華度爾（Joško Gvardiol/曼城）

卡列達卡亞（Duje Ćaleta-Car/皇家蘇斯達）

蘇達路（Josip Šutalo/阿積士）

祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic/拜仁慕尼黑）

邦拉錫（Marin Pongracic/費倫天拿）

艾歷（Martin Erlić/米迪蘭特）

盧卡胡斯高域（Luka Vuskovic/漢堡）

中場

莫迪歷（Luka Modrić/AC米蘭）

高華錫（Mateo Kovacic/曼城）

柏沙歷（Mario Pasalic/阿特蘭大）

尼高拉華錫（Nikola Vlasic/拖連奴）

盧卡蘇錫（Luka Sucic/皇家蘇斯達）

巴杜連拿（Martin Baturina/科木）

基斯迪贊查基治（Kristijan Jakić/奧格斯堡）

彼達蘇錫（Petar Sucic/國際米蘭）

尼高拉摩路（Nikola Moro/博洛尼亞）

Toni Fruk/列積卡

前鋒

比列錫（Ivan Perisic/燕豪芬）

卡拉馬歷（Andrej Kramaric/賀芬咸）

安迪布迪美亞（Ante Budimir/奧沙辛拿）

馬高柏沙歷（Marco Pašalic/奧蘭多城）

彼得穆沙（Petar MusaF/達拉斯）

伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic/弗賴堡）

克羅地亞出線形勢：

克羅地亞在L組的出線形勢關鍵在於與英格蘭的對壘。兩支歐洲強權的對決預計將決定分組首名歸屬。面對中北美代表巴拿馬及非洲勁旅加納，克羅地亞需防範對手的體能優勢與反擊速度。憑藉豐富的大賽經驗與成熟的中後場體系，克羅地亞被看好能與英格蘭攜手從分組突圍晉級32強。

克羅地亞L組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026克羅地亞L組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 凌晨4:00 英格蘭Vs克羅地亞 2026年6月24日（三） 早上7:00 巴拿馬Vs克羅地亞 2026年6月28日（日） 凌晨5:00 克羅地亞Vs加納

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