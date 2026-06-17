加納對巴拿馬2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，加納對巴拿馬於6月18日香港時間上午7時，於Toronto Stadium舉行，Now618/616直播播放。
加納對巴拿馬直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月18日上午7時
組別：L
加納隊｜球員名單陣容
門將
1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）
12 安安格（Joseph ANANG）
16 班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）
後衛
2 艾利杜施杜（Alidu SEIDU）
4 阿迪積泰（Jonas ADJETEY）
6 阿度慕明（Abdul MUMIN）
14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）
17 艾度巴巴（Abdul-Rahman BABA）
18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）
21 高祖奧龐（Kojo Peprah OPPONG）
23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）
26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）
中場
3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）
5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）
8 基華斯施保（Kwasi SIBO）
11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）
15 艾利沙奧胡蘇（Elisha OWUSU）
20 奧古斯甸保亞耶（Augustine BOAKYE）
前鋒
7 法達胡（Issahaku FATAWU）
9 佐敦阿休（Jordan AYEW）
10 湯馬斯艾辛迪（Brandon THOMAS-ASANTE）
13 基斯杜化巴亞（Christopher Bonsu BAAH）
19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）
22 蘇利馬拿（Kamaldeen SULEMANA）
24 紐亞馬（Ernest NUAMAH）
25 卡華比拿艾度（Prince Kwabena ADU）
巴拿馬隊｜球員名單陣容
門將：
1 路爾斯美積亞（Luis MEJIA）
12 森梅里奧（Cesar SAMUDIO）
22 奧蘭度摩斯基拉（Orlando MOSQUERA）
後衛：
2 施薩碧克文（Cesar BLACKMAN）
3 荷西哥度巴（Jose CORDOBA）
4 費度艾斯高巴（Fidel ESCOBAR）
5 艾加度法連拿（Edgardo FARINA）
13 基奧雲尼拉莫斯（Jiovany RAMOS）
15 艾歷戴維斯（Eric DAVIS）
16 安達斯安達迪（Andres ANDRADE）
23 米高梅里路（Michael Amir MURILLO）
25 羅迪歷米拿（Roderick MILLER）
26 佐治古迪利斯（Jorge GUTIERREZ）
中場：
6 基斯甸馬天尼斯（Cristian MARTINEZ）
7荷西洛迪古斯（Jose Luis RODRIGUEZ Francis）
8 卡拉斯基拉（Adalberto CARRASQUILLA）
11 尤爾巴施拿斯（Yoel BARCENAS）
14 卡路士哈維（Carlos HARVEY）
19 艾拔圖昆迪路（Alberto QUINTERO）
20 安尼保哥度爾（Anibal GODOY）
21 施薩恩尼斯（Cesar YANIS）
24 阿沙利斯倫杜奴（Azarias LONDONO）
前鋒：
9 湯馬斯洛迪古斯（Tomas RODRIGUEZ）
10 伊斯美戴亞斯（Ismael DIAZ）
17 荷西法查度（Jose FAJARDO）
18 施斯里奧禾達文（Cecilio WATERMAN）