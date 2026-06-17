加納對巴拿馬2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員

世界盃2026，加納對巴拿馬於6月18日香港時間上午7時，於Toronto Stadium舉行，Now618/616直播播放。



加納對巴拿馬直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月18日上午7時

組別：L

加納隊｜球員名單陣容

世界盃2026加納｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）

12 安安格（Joseph ANANG）

16 班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）

後衛

2 艾利杜施杜（Alidu SEIDU）

4 阿迪積泰（Jonas ADJETEY）

6 阿度慕明（Abdul MUMIN）

14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）

17 艾度巴巴（Abdul-Rahman BABA）

18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）

21 高祖奧龐（Kojo Peprah OPPONG）

23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）

26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）

中場

3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）

5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）

8 基華斯施保（Kwasi SIBO）

11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）

15 艾利沙奧胡蘇（Elisha OWUSU）

20 奧古斯甸保亞耶（Augustine BOAKYE）

前鋒

7 法達胡（Issahaku FATAWU）

9 佐敦阿休（Jordan AYEW）

10 湯馬斯艾辛迪（Brandon THOMAS-ASANTE）

13 基斯杜化巴亞（Christopher Bonsu BAAH）

19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）

22 蘇利馬拿（Kamaldeen SULEMANA）

24 紐亞馬（Ernest NUAMAH）

25 卡華比拿艾度（Prince Kwabena ADU）

2026世界盃決賽周參賽球隊：加納（Getty Images）

巴拿馬隊｜球員名單陣容

世界盃2026巴拿馬｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 路爾斯美積亞（Luis MEJIA）

12 森梅里奧（Cesar SAMUDIO）

22 奧蘭度摩斯基拉（Orlando MOSQUERA）

後衛：

2 施薩碧克文（Cesar BLACKMAN）

3 荷西哥度巴（Jose CORDOBA）

4 費度艾斯高巴（Fidel ESCOBAR）

5 艾加度法連拿（Edgardo FARINA）

13 基奧雲尼拉莫斯（Jiovany RAMOS）

15 艾歷戴維斯（Eric DAVIS）

16 安達斯安達迪（Andres ANDRADE）

23 米高梅里路（Michael Amir MURILLO）

25 羅迪歷米拿（Roderick MILLER）

26 佐治古迪利斯（Jorge GUTIERREZ）

中場：

6 基斯甸馬天尼斯（Cristian MARTINEZ）

7荷西洛迪古斯（Jose Luis RODRIGUEZ Francis）

8 卡拉斯基拉（Adalberto CARRASQUILLA）

11 尤爾巴施拿斯（Yoel BARCENAS）

14 卡路士哈維（Carlos HARVEY）

19 艾拔圖昆迪路（Alberto QUINTERO）

20 安尼保哥度爾（Anibal GODOY）

21 施薩恩尼斯（Cesar YANIS）

24 阿沙利斯倫杜奴（Azarias LONDONO）

前鋒：

9 湯馬斯洛迪古斯（Tomas RODRIGUEZ）

10 伊斯美戴亞斯（Ismael DIAZ）

17 荷西法查度（Jose FAJARDO）

18 施斯里奧禾達文（Cecilio WATERMAN）