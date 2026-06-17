烏茲別克對哥倫比亞2026世界盃｜免費直播+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，烏茲別克對哥倫比亞於6月18日香港時間上午10時，於Mexico City Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
烏茲別克對哥倫比亞直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月18日上午10時
組別：K
烏茲別克隊｜球員名單陣容
門將
1 尤素保夫（Utkir YUSUPOV）|
12 尼馬托夫（Abduvohid NEMATOV）
16 艾加舒夫（Botirali ERGASHEV）
後衛
2 卡胡辛洛夫（Abdukodir KHUSANOV）
3 阿里祖洛夫（Khojiakbar ALIJONOV）
4 法魯克沙菲耶夫（Farrukh SAYFIEV）
5 艾殊馬托夫（Rustam ASHURMATOV）
13 拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）
15 艾斯穆洛杜夫（Umar ESHMURODOV）
18 阿杜拉耶夫（Abdulla ABDULLAEV）
24 卡利莫夫（Bekhruz KARIMOV）
25 烏馬沙利夫（Avazbek ULMASALIEV）
26 烏洛索夫（Jakhongir UROZOV）
中場
6 穆斯高禾（Akmal MOZGOVOY）
7 奧達碧舒古洛夫（Otabek SHUKUROV）
8 伊斯簡迪洛夫（Jamshid ISKANDEROV）
9 咸洛比高夫（Odiljon HAMROBEKOV）
10 馬沙列保夫（Jaloliddin MASHARIPOV）
11 烏魯洛夫（Oston URUNOV）
17 卡達莫夫（Dostonbek KHAMDAMOV）
19 根尼夫（Azizjon GANIEV）
22 法素拉耶夫（Abbosbek FAYZULLAEV）
23 艾辛洛夫（Sherzod ESANOV）
前鋒
14 蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）
20 岩莫奴夫（Azizbek AMONOV）
21 伊戈沙基夫（Igor SERGEEV）
哥倫比亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 奧斯賓拿（David Ospina）
12 卡美路華加斯（Camilo Vargas）
24 艾華路蒙迪路（alvaro Montero）
後衛：
2 丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）
3 祖漢盧古美（Jhon Lucumi）
4 辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）
13 耶利文拿（Yerry Mina）
17 莫積卡（Johan Mojica）
18 韋拿迪達（Willer Ditta）
22 迪華馬查度（Deiver Machado）
23 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）
中場：
5 奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño）
6 李察里奧斯（Richard Rios）
8 佐治卡拉斯高（Jorge Carrascal）
10 J洛迪古斯（James Rodriguez）
11 祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）
14 古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）
15 祖安樸迪拿（Juan Portilla）
16 謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）
20 祖安昆特路（Juan Fernando Quintero）
21 查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）
前鋒：
7 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）
9 祖漢哥度巴（Jhon Córdoba）
19 古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）
25 路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）
26 卡路士高美斯（Carlos Andrés Gómez）