世界盃2026哥倫比亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜哥倫比亞國家足球隊是第7次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為2014年巴西世界盃晉身8強。哥倫比亞現時世界排名第13位，今屆被編入K組，同組對手包括葡萄牙、烏茲別克及剛果民主共和國。本文將會介紹哥倫比亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：哥倫比亞（Getty Images）

哥倫比亞現時世界排名：第13（截至5月）

哥倫比亞世界盃外圍賽表現：

哥倫比亞在今屆南美洲區外圍賽中表現穩定，合共18輪的外圍賽中錄得7勝7和4負，以第3名的佳績晉級決賽周。

哥倫比亞在南美洲區外圍賽發揮出色，直接晉級決賽周。（Getty Images）

哥倫比亞近況：

哥倫比亞於3月的國際友賽中錄得兩連敗，包括以1：2不敵克羅地亞，再以1：3負予法國。

哥倫比亞世界盃最佳成績：8強

2014年巴西世界盃，哥倫比亞以分組賽三戰全勝首名晉級16強，再以2：0淘汰烏拉圭躋身8強，創下隊史紀錄。雖然以1：2惜敗予東道主巴西，但哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）以6球榮膺神射手。

2014年世界盃是哥倫比亞的巔峰時刻。（Getty Images）

哥倫比亞主教練：羅倫素（Néstor Lorenzo）

60歲的阿根廷籍教頭羅倫素2022年接掌教鞭後，他曾長期擔任前任主帥比卡文（José Pékerman）的助教，對球員特點瞭如指掌，上任後曾率領球隊寫下25場不敗紀錄，直到2024年美洲盃才於決賽以0：1敗予阿根廷。

哥倫比亞主帥羅倫素（Getty Images）

哥倫比亞焦點球星：路易斯迪亞斯（Luis Diaz）

路易斯迪亞斯在波圖大放異彩後，2022年加盟利物浦，協助「紅軍」奪得聯賽冠軍。現效力德甲班霸拜仁慕尼黑。

路易斯迪亞斯是哥倫比亞重心。（Getty Images）

哥倫比亞世界盃26人名單陣容：

門將

奧斯賓拿（David Ospina/國民體育會）

卡美路華加斯（Camilo Vargas/阿特拿斯）

艾華路蒙迪路（Álvaro Montero/沙士菲）

後衛

達雲臣山齊士（Davinson Sánchez/加拉塔沙雷）

辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias/獨立隊）

耶利文拿（Yerry Mina/卡利亞里）

丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz/水晶宮）

莫積卡（Johan Mojica/馬略卡）

祖漢盧古美（Jhon Lucumi/博洛尼亞）

迪華馬查度（Deiver Machado/南特）

韋拿迪達（Willer Ditta/藍十字）

中場

J洛迪古斯（James Rodríguez/明尼蘇達聯）

謝法臣拿馬（Jefferson Lerma/水晶宮）

祖安昆特路（Juan Fernando Quintero/河床）

祖漢阿里亞斯（Jhon Arias/彭美拉斯）

李察里奧斯（Richard Ríos/賓菲加）

奇雲卡斯坦奴（Kevin Castaño/河床）

佐治卡拉斯高（Jorge Carrascal/法林明高）

查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz/羅沙里奧中央）

祖安樸迪拿（Juan Portilla/帕拉尼恩斯）

古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta/桑坦德）

前鋒

路易斯迪亞斯（Luis Díaz/拜仁慕尼黑）

祖漢哥度巴（Jhon Córdoba/卡斯洛達）

路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suárez/士砵亭）

古曹靴南迪斯（Cucho Hernández/貝迪斯）

卡路士高美斯（Carlos Andrés Gómez/華斯高）

哥倫比亞出線形勢：

哥倫比亞在K組的晉級路徑相對明朗。雖然面對葡萄牙將是一場硬仗，但對陣烏茲別克與剛果民主共和國，哥倫比亞在經驗與陣容深度上均佔優勢，哥倫比亞的目標是與葡萄牙爭分組第一。

哥倫比亞K組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026哥倫比亞K組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 早上10：00 哥倫比亞Vs烏茲別克斯坦 2026年6月24日（三） 早上10：00 哥倫比亞Vs剛果民主共和國 2026年6月28日（日） 早上07：30 哥倫比亞Vs葡萄牙

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