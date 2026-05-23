世界盃2026烏茲別克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜烏茲別克足球隊首次打入世界盃決賽周。烏茲別克現時世界排名50，今屆被編入K組，同組對手包括葡萄牙、哥倫比亞及剛果民主共和國。本文將會介紹烏茲別克外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：烏茲別克（Getty Images）

烏茲別克現時世界排名：第50（截至5月）

烏茲別克世界盃外圍賽表現：

烏茲別克在今屆亞洲區外圍賽第三圈錄得6勝3和1負，以A組次名直接晉級決賽周。

烏茲別克在亞洲區外圍賽突圍而出。（Getty Images）

烏茲別克近況：

烏茲別克在3月底國際友賽中，先以3：1反勝非洲球隊加蓬，隨後對委內瑞拉踢成0：0，再互射12碼勝5：4。

烏茲別克世界盃最佳成績：-

烏茲別克直到今屆才首次晉級決賽周。

烏茲別克首戰世界盃決賽周。（Getty Images）

烏茲別克主教練：簡拿華路（Fabio Cannavaro）

意大利名宿簡拿華路於2025年10月接掌烏茲別克，其大賽經驗勢對烏茲別克大有幫助。

烏茲別克主帥簡拿華路（Getty Images）

烏茲別克世界盃26人名單陣容：

烏茲別克暫未公布世界盃26人名單，本文將隨球隊公布而持續更新。

烏茲別克出線形勢：

面對同組的葡萄牙及哥倫比亞，烏茲別克無論經驗及實力均遜，最後一輪面對剛果民主共和國，或有機會爭取入球。

烏茲別克K組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026烏茲別克K組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 早上10:00 烏茲別克Vs哥倫比亞 2026年6月24日（三） 凌晨01:00 葡萄牙Vs烏茲別克 2026年6月28日（日） 早上07:30 剛果民主共和國Vs烏茲別克

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