瑞士對波斯尼亞2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，瑞士對波斯尼亞於6月19日香港時間凌晨3時，於Los Angeles Stadium舉行，Now618/616直播播放。
瑞士對波斯尼亞直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月19日凌晨3時
組別：B
瑞士隊｜球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
12 梅禾高（Yvon Mvogo）
21 馬雲基拿（Marvin Keller）
後衛：
2 美路穆希姆（Miro Muheim）
3 施雲韋迪馬（Silvan Widmer）
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
18 艾萊哥美特（Eray Comert）
24 奧列利阿曼達（Aurèle Amenda）
25 盧卡查基斯（Luca Jaquez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
9 文森比（Johan Manzambi）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
14 阿當查沙利（Ardon Jashari）
15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）
20 艾比斯查（Michel Aebischer）
22 法比安利達（Fabian Rieder）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
16 基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）
19 諾亞奧卡科（Noah Okafor）
23 安杜尼（Zeki Amdouni）
26 施迪歷伊坦（Cedric Itten）
波斯尼亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼高拉華斯積（Nikola Vasilj）
12 祖卡斯（Mladen Jurkas）
22 施盧米斯歷（Martin Zlomislic）
後衛：
2 尼赫梅積傑（Nihad Mujakic）
3 夏特薛卡度歷（Dennis Hadzikadunic）
4 梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）
5 哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）
7 阿馬達迪（Amar Dedic）
18 尼高拉基迪（Nikola Katic）
21 雷迪積（Stjepan Radeljic）
24 尼達施歷（Nidal Celik）
中場：
6 班捷文達希洛域（Benjamin Tahirovic）
8 基哥域（Armin Gigovic）
13 艾雲巴錫（Ivan Basic）
14 艾雲辛積（Ivan Sunjic）
15 美歷（Amar Memic）
16 夏迪亞美托域（Amir Hadziahmetovic）
17 丹尼斯貝歷（Dzenis Burnic）
19 阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）
20 巴積拉克達列域（Esmir Bajraktarevic）
26 艾敏馬歷（Ermin Mahmic）
前鋒：
9 沙美巴沙達（Samed Bazdar）
10 迪米洛域（Ermedin Demirovic）
11 迪斯高（Edin Dzeko）
23 達巴高域（Haris Tabakovic）
25 祖禾盧傑（Jovo Lukic）