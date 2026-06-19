墨西哥對韓國2026世界盃｜免費直播線上看+國家足球隊出場名單
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，墨西哥對韓國於6月19日香港時間上午9時，於Guadalajara Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
世界盃2026直播賽程時間表 6.19早上9點墨西哥對韓國孫興慜領軍世界盃2026免費直播｜ViuTV賽程時間｜6.19墨西哥對韓國世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+48隊球員名單+直播平台
墨西哥對韓國直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月19日上午9時
組別：A
韓國隊｜球員名單陣容
門將：
1 金承奎（Kim Seung-gyu）
後衛：
2 李韓汎（Lee Han-beom）
4 金玟哉（Kim Min-jae）
15 金紋奐（Kim Moon-hwan）
22 薛永佑（Seol Young-woo）
中場：
3 李基赫（Lee Gi-hyuk）
6 黃仁範（Hwang In-beom）
8 白昇浩（Paik Seung-ho）
10 李在城（Lee Jae-sung）
19 李康仁（Lee Kang-in）
前鋒：
7 孫興慜（Son Heung-min）
墨西哥隊｜球員名單陣容
門將
1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）
後衛
2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）
4 艾臣奧馬艾華利斯（Edson Álvarez）
5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）
23捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）
中場
6 艾歷利拿（Érik Lira）
7 路爾斯洛慕（Luis Romo）
26 白賴仁古迪利斯（Brian Gutiérrez）
前鋒
9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）
16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）
25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）