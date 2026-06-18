墨西哥對韓國2026世界盃｜免費直播線上看+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，墨西哥對韓國於6月19日香港時間上午9時，於Guadalajara Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
墨西哥對韓國直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月19日上午9時
組別：A
韓國隊｜球員名單陣容
門將：
1 金承奎（Kim Seung-gyu）
12 宋範根（Song Bum-keun）
21 趙賢祐（Jo Hyeon-woo）
後衛：
2 李韓汎（Lee Han-beom）
3 李基赫（Lee Gi-hyuk）
4 金玟哉（Kim Min-jae）
5 金泰賢（Kim Tae-hyeon）
13 李泰錫（Lee Tae-seok）
14 趙偉濟（CHO Wi Je）
15 金紋奐（Kim Moon-hwan）
16 朴鎮燮（Park Jin-seob）
22 薛永佑（Seol Young-woo）
23 卡斯洛普（Jens Castrop）
中場：
6 黃仁範（Hwang In-beom）
8 白昇浩（Paik Seung-ho）
10 李在城（Lee Jae-sung）
17 裴峻浩（Bae Jun-ho）
19 李康仁（Lee Kang-in）
20 楊賢俊（Yang Hyun-jun）
24 金鎮圭（Kim Jin-gyu）
25 嚴智星（Eom Ji-sung）
26 李東炅（Lee Dong-gyeong）
前鋒：
7 孫興慜（Son Heung-min）
9 曹圭成（Cho Gue-sung）
11 黃喜燦（Hwang Hee-chan）
18 吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）
墨西哥隊｜球員名單陣容
門將
1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）
12 卡路士艾斯華度（Carlos Acevedo）
13 奧祖亞（Guillermo Ochoa）
後衛
2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）
3 施薩蒙迪斯（César Montes）
4 艾臣奧馬艾華利斯（Edson Álvarez）
5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）
15 伊斯列雷耶斯（Israel Reyes）
20 馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）
23捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）
中場
6 艾歷利拿（Érik Lira）
7 路爾斯洛慕（Luis Romo）
8 艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）
17 奧拜連派尼達（Orbelín Pineda）
18 奧比特華加斯（Obed Vargas）
19 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）
24 路爾斯查維斯（Luis Chávez）
26 白賴仁古迪利斯（Brian Gutiérrez）
前鋒
9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）
10 阿歷西斯域加Alexis Vega）
11 辛迪亞高基文尼斯（Santiago Giménez）
14 艾曼度干沙利斯（Armando González）
16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）
21 施薩靴亞達（César Huerta）
22 古利姆馬天尼斯（Guillermo Martínez）
25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）