美國對澳洲2026世界盃｜免費直播線上看+國家足球隊球員名單+時間
世界盃2026，美國對澳洲於6月20日香港時間凌晨3時，於Seattle Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
美國對澳洲直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月20日凌晨3時
組別：D
美國隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬特端納（Matt Turner）
24 馬特費斯（Matt Freese）
25 基斯巴迪（Chris Brady）
後衛：
2 達斯（Sergino Dest）
3 基斯李察士（Chris Richards）
5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）
6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）
12 米斯羅賓遜Miles Robinson）
13 添列姆（Tim Ream）
16 阿歷斯費文（Alex Freeman）
18 麥斯艾費斯坦（Maximilian Arfsten）
22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie）
23 約瑟史哥利（Joe Scally）
中場
4 泰拿阿當斯（Tyler Adams）
7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）
14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）
15 基斯甸路爾丹（Cristian Roldan）
17 馬歷堤曼（Malik Tillman）
前鋒
9 列卡度柏比（Ricardo Pepi）
10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic）
11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）
19 夏治胡禮（Haji Wright）
20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun）
21 添莫菲韋亞（Timothy Weah）
26 艾真度辛迪查斯（Alejandro ZendejasCF）
澳洲隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬菲賴恩（Mathew RYAN）
12 保羅艾素（Paul IZZO）
18 柏德列柏治（Patrick BEACH）
後衛：
2 迪基尼克（Milos DEGENEK）
3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）
4 積及伊達利安奴（Jacob ITALIANO）
5 佐敦波斯（Jordan BOS）
6 謝利亞（Jason GERIA）
15 佳爾查雲（Kai TREWIN）
16 貝軒治（Aziz BEHICH）
19 哈利修達（Harry SOUTTAR）
21 卡美倫貝基斯（Cameron BURGESS）
25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）
中場：
8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）
13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）
14 甘馬倫戴夫連（Cameron DEVLIN）
21 奧干安格史達（Paul OKON-ENGSTLER）
22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）
前鋒：
7 馬菲歷基（Mathew LECKIE）
9 穆哈密托尼（Mohamed TOURE）
10 曉魯斯迪（Ajdin HRUSTIC）
11 阿華馬比爾（Awer MABIL）
17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）
20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）
23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）
26 迪迪恩基（Tete YENGI）