世界盃2026美國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜美國足球隊第12次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是1930年世界盃，奪得季軍。美國現時世界排名第16，今屆被編入D組，同組對手包括巴拉圭、澳洲及土耳其。本文將介紹美國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
美國現時世界排名：第16（截至4月）
美國世界盃外圍賽表現：
作為2026年世界盃的三大主辦國之一，美國與墨西哥及加拿大自動獲得決賽周參賽資格。
美國近況：
3月底國際友誼賽賽期，美國以2：5不敵比利時，再吞葡萄牙兩蛋。6月兩場友賽，美國會對塞內加爾及德國。
美國世界盃最佳成績：季軍
美國隊在世界盃歷史上的最佳成績可追溯至1930年首屆賽事，當時他們殺入準決賽，最終獲得季軍。千禧年後，美國隊的最佳表現是2002年世界盃闖入8強。
美國主教練：普捷天奴（Mauricio Pochettino）
現年54歲的普捷天奴曾代表阿根廷出戰2002世界盃，2009年由執教愛斯賓奴開始展開教練生涯，先後帶領修咸頓、熱刺、巴黎聖日耳門及車路士，2024年9月接掌美國隊帥印。
美國焦點球星：普列錫（Christian Pulisic）
現效力AC米蘭的普列錫，17歲時與多蒙特簽約，2016年代表一隊出場，2019年以6400萬歐元轉會費加盟車路士，成為當時身價最高的北美球員，協助球隊奪得歐聯、歐超盃、世冠盃等。國家隊方面，17歲獲得首頂喼帽，20歲成為美國歷來最年輕隊長，截止4月已代表美國出戰84場，累積32入球及21助攻。
美國世界盃26人名單陣容：
門將：
1 馬特端納（Matt Turner/新英倫革命）
24 馬特費斯（Matt Freese/紐約城）
25 基斯巴迪（Chris Brady/芝加哥火燄）
後衛：
2 達斯（Sergino Dest/燕豪芬）
3 基斯李察士（Chris Richards/水晶宮）
5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson/富咸）
6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty/些路迪）
12 米斯羅賓遜Miles Robinson/FC辛辛那提）
13 添列姆（Tim Ream/夏洛特FC）
16 阿歷斯費文（Alex Freeman/維拉利爾）
18 麥斯艾費斯坦（Maximilian Arfsten/哥倫布機員）
22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie/圖盧茲）
23 約瑟史哥利（Joe Scally/慕遜加柏）
中場
4 泰拿阿當斯（Tyler Adams/般尼茅夫）
7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna/慕遜加柏）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie/祖雲達斯）
14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter/溫哥華白帽）
15 基斯甸路爾丹（Cristian Roldan/西雅圖海灣者）
17 馬歷堤曼（Malik Tillman/利華古遜）
前鋒
9 列卡度柏比（Ricardo Pepi/燕豪芬）
10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic/AC米蘭）
11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson/列斯聯）
19 夏治胡禮（Haji Wright/高雲地利）
20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun/摩納哥）
21 添莫菲韋亞（Timothy Weah/馬賽）
26 艾真度辛迪查斯（Alejandro ZendejasCF/阿美利加）
美國出線形勢：
D組4支球隊實力相近，美國曾在去年熱身賽中贏過巴拉圭及澳洲，以及不敵土耳其，勝負差距都在一球之間，預計D組將有一輪混戰。
美國D組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月13日（六）
早上9:00
美國Vs巴拉圭
2026年6月20日（六）
凌晨3:00
美國Vs澳洲
2026年6月26日（五）
早上10:00
土耳其Vs美國
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