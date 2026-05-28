世界盃2026美國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜美國足球隊第12次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是1930年世界盃，奪得季軍。美國現時世界排名第16，今屆被編入D組，同組對手包括巴拉圭、澳洲及土耳其。本文將介紹美國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：美國（Getty Images）

美國現時世界排名：第16（截至4月）

美國世界盃外圍賽表現：

作為2026年世界盃的三大主辦國之一，美國與墨西哥及加拿大自動獲得決賽周參賽資格。

美國足球隊吉祥物：Banner（fb@U.S. Soccer﻿）

美國近況：

3月底國際友誼賽賽期，美國以2：5不敵比利時，再吞葡萄牙兩蛋。6月兩場友賽，美國會對塞內加爾及德國。

美國世界盃最佳成績：季軍

美國隊在世界盃歷史上的最佳成績可追溯至1930年首屆賽事，當時他們殺入準決賽，最終獲得季軍。千禧年後，美國隊的最佳表現是2002年世界盃闖入8強。

2022年世界盃，美國隊在16強中敗予荷蘭。（Getty Images）

美國主教練：普捷天奴（Mauricio Pochettino）

現年54歲的普捷天奴曾代表阿根廷出戰2002世界盃，2009年由執教愛斯賓奴開始展開教練生涯，先後帶領修咸頓、熱刺、巴黎聖日耳門及車路士，2024年9月接掌美國隊帥印。

美國主教練：普捷天奴（Getty Images）

美國焦點球星：普列錫（Christian Pulisic）

現效力AC米蘭的普列錫，17歲時與多蒙特簽約，2016年代表一隊出場，2019年以6400萬歐元轉會費加盟車路士，成為當時身價最高的北美球員，協助球隊奪得歐聯、歐超盃、世冠盃等。國家隊方面，17歲獲得首頂喼帽，20歲成為美國歷來最年輕隊長，截止4月已代表美國出戰84場，累積32入球及21助攻。

普列錫是球隊的靈魂。（Getty Images）

美國世界盃26人名單陣容：

門將：

1 馬特端納（Matt Turner/新英倫革命）

24 馬特費斯（Matt Freese/紐約城）

25 基斯巴迪（Chris Brady/芝加哥火燄）

後衛：

2 達斯（Sergino Dest/燕豪芬）

3 基斯李察士（Chris Richards/水晶宮）

5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson/富咸）

6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty/些路迪）

12 米斯羅賓遜Miles Robinson/FC辛辛那提）

13 添列姆（Tim Ream/夏洛特FC）

16 阿歷斯費文（Alex Freeman/維拉利爾）

18 麥斯艾費斯坦（Maximilian Arfsten/哥倫布機員）

22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie/圖盧茲）

23 約瑟史哥利（Joe Scally/慕遜加柏）

中場

4 泰拿阿當斯（Tyler Adams/般尼茅夫）

7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna/慕遜加柏）

8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie/祖雲達斯）

14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter/溫哥華白帽）

15 基斯甸路爾丹（Cristian Roldan/西雅圖海灣者）

17 馬歷堤曼（Malik Tillman/利華古遜）

前鋒

9 列卡度柏比（Ricardo Pepi/燕豪芬）

10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic/AC米蘭）

11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson/列斯聯）

19 夏治胡禮（Haji Wright/高雲地利）

20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun/摩納哥）

21 添莫菲韋亞（Timothy Weah/馬賽）

26 艾真度辛迪查斯（Alejandro ZendejasCF/阿美利加）

美國出線形勢：

D組4支球隊實力相近，美國曾在去年熱身賽中贏過巴拉圭及澳洲，以及不敵土耳其，勝負差距都在一球之間，預計D組將有一輪混戰。

美國D組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026美國D組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月13日（六） 早上9:00 美國Vs巴拉圭 2026年6月20日（六） 凌晨3:00 美國Vs澳洲 2026年6月26日（五） 早上10:00 土耳其Vs美國

點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊