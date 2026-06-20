巴西對海地2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間
世界盃2026，巴西對海地於6月20日香港時間上午8點半，於Philadelphia Stadium舉行，Now618/616直播播放。
巴西對海地直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月20日上午8點半
組別：C
巴西隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾利臣比加（Alisson）
12 韋華頓（Weverton）
23 艾達臣摩拉斯（Ederson）
後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
6 阿歷士辛度（Alex Sandro）
13 丹尼路雷斯（Danilo Luiz）
14 基爾臣比爾馬（Bremer）
15 里奧彭利拿（Leo Pereira）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）
24 羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）
中場：
2 艾達臣荷西（Ederson Jose）
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
17 法賓奴（Fabinho）
18 丹尼路奧利華拉（Danilo Santos）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）
前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
9 馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）
10 尼馬（Neymar）
11 拉芬夏比洛尼（Raphinha）
19 安迪歷（Endrick）
21 雷斯軒歷基（Luiz Henrique）
22 加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）
25 伊戈泰亞高（Igor Thiago）
26 拉恩域陀（Rayan）
海地隊｜球員名單陣容
門將：
1 柏施迪（Johny Placide）
12 阿歷山大皮耶（Woodensky Pierre）
23 杜維加（Josué Duverger）
後衛：
2 阿古斯（Carlens Arcus）
3 菲蒙斯（Keeto Thermoncy）
4 列卡度阿迪（Ricardo Adé）
5 迪克萊斯（Hannes Delcroix）
8 艾斯比連斯（Martin Expérience）
13 杜克拿確斯（Duke Lacroix）
22 杜禾尼（Jean-Kévin Duverne）
24 韋古恩斯柏加恩（Wilguens Paugain）
中場：
6 卡爾辛迪（Carl Sainté）
10 比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）
14 利華頓皮耶（Leverton Pierre）
17 丹尼查基斯（Danley Jean Jacques）
25 當明尼基西蒙（Dominique Simon）
26 活頓斯基皮耶（Alexandre Pierre）
前鋒：
7 戴歷伊天（Derrick Etienne Jr.）
9 特根斯拿桑（Duckens Nazon）
11 路易斯當迪臣（Louicius Deedson）
15 魯賓普維丹斯（Ruben Providence）
16 蘭尼祖瑟夫（Lenny Joseph）
18 威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）
19 耶辛科東尼（Yassin Fortuné）
20 法迪迪比亞洛（Frantzdy Pierrot）
21 祖殊卡斯美亞（Josué Casimir）