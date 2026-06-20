土耳其對巴拉圭2026世界盃｜國家足球隊球員名單出爐+直播時間
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，土耳其對巴拉圭於6月20日香港時間上午11時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。
土耳其對巴拉圭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月20日上午11時
組別：D
土耳其隊｜球員名單陣容
門將：
23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）
後衛：
3 美列迪美羅（Merih DEMIRAL）
14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）
18 梅迪穆度亞（Mert MULDUR）
20 卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）
中場：
10 查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）
16 約錫克（Ismail YUKSEK）
前鋒：
7 艾度路高奴（Kerem AKTURKOGLU）
8 艾達古拿（Arda GULER）
11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）
19 尤奴斯艾根（Yunus AKGUN）
巴拉圭隊｜球員名單陣容
門將：
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
後衛：
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
中場：
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）
前鋒：
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）
25 伊斯度比達（Isidro Pitta）