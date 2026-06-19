土耳其對巴拉圭2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間
世界盃2026，土耳其對巴拉圭於6月20日香港時間上午11時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。
土耳其對巴拉圭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月20日上午11時
組別：D
土耳其隊｜球員名單陣容
門將：
1 根洛（Mert GUNOK）
12 巴恩迪亞（Altay BAYINDIR）
23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）
後衛：
2 薛基施歷（Zeki CELIK）
3 美列迪美羅（Merih DEMIRAL）
4 蘇恩古（Caglar SOYUNCU）
13 伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）
14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）
15 奧辛卡巴克（Ozan KABAK）
18 梅迪穆度亞（Mert MULDUR）
20 卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）
25 艾卡耶甸（Samet AKAYDIN）
中場：
5 沙利奧斯簡（Salih OZCAN）
6 奧簡高古（Orkun KOKCU）
10 查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）
16 約錫克（Ismail YUKSEK）
22 卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）
前鋒：
7 艾度路高奴（Kerem AKTURKOGLU）
8 艾達古拿（Arda GULER）
9 丹尼斯古爾（Deniz GUL）
11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）
17 艾芬卡域斯（Irfan KAHVECI）
19 尤奴斯艾根（Yunus AKGUN）
21 巴列斯耶馬斯（Baris Alper YILMAZ）
24 奧古斯艾甸（Oguz AYDIN）
26 簡烏孫（Can UZUN）
巴拉圭隊｜球員名單陣容
門將：
1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）
後衛：
2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）
6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）
13 祖斯簡拿利（José Canale）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）
中場：
7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）
11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）
20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）
23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）
24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）
前鋒：
9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）
17 艾真度甘馬拉（Kaku）
18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）
21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）
25 伊斯度比達（Isidro Pitta）