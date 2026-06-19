土耳其對巴拉圭2026世界盃｜國家足球隊球員名單+直播賽程+時間

世界盃2026，土耳其對巴拉圭於6月20日香港時間上午11時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。



土耳其對巴拉圭直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：6月20日上午11時

組別：D

土耳其隊｜球員名單陣容

世界盃2026土耳其｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 根洛（Mert GUNOK）

12 巴恩迪亞（Altay BAYINDIR）

23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）

後衛：

2 薛基施歷（Zeki CELIK）

3 美列迪美羅（Merih DEMIRAL）

4 蘇恩古（Caglar SOYUNCU）

13 伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）

14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）

15 奧辛卡巴克（Ozan KABAK）

18 梅迪穆度亞（Mert MULDUR）

20 卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）

25 艾卡耶甸（Samet AKAYDIN）

中場：

5 沙利奧斯簡（Salih OZCAN）

6 奧簡高古（Orkun KOKCU）

10 查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）

16 約錫克（Ismail YUKSEK）

22 卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）

前鋒：

7 艾度路高奴（Kerem AKTURKOGLU）

8 艾達古拿（Arda GULER）

9 丹尼斯古爾（Deniz GUL）

11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）

17 艾芬卡域斯（Irfan KAHVECI）

19 尤奴斯艾根（Yunus AKGUN）

21 巴列斯耶馬斯（Baris Alper YILMAZ）

24 奧古斯艾甸（Oguz AYDIN）

26 簡烏孫（Can UZUN）

2026世界盃決賽周參賽球隊：土耳其（Getty Images）

巴拉圭隊｜球員名單陣容

世界盃2026巴拉圭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）

12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）

22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）

後衛：

2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）

3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）

4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）

5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）

6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）

13 祖斯簡拿利（José Canale）

15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）

26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）

中場：

7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）

8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）

10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）

11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）

14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）

16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）

20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）

23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）

24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）

前鋒：

9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）

17 艾真度甘馬拉（Kaku）

18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）

19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）

21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）

25 伊斯度比達（Isidro Pitta）