約旦對阿爾及利亞2026世界盃｜國家足球隊球員名單+免費直播/時間
世界盃2026，約旦對阿爾及利亞於6月23日香港時間上午11時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
約旦對阿爾及利亞直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月23日上午11時
組別：J
約旦隊｜球員名單陣容
門將
1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）
12 賓尼艾迪哈（Nour BANI ATTIAH）
22 艾法侯利（Abdallah AL-FAKHOURI）
後衛
2 艾布哈斯舒（Mohammad ABU HASHISH）
3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）
4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）
5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）
16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）
17 沙廉奧拜迪（Salim OBAID）
18 穆罕默德達哈（Mohammad TAHA）
19 艾路辛（Saed AL-ROSAN）
23 哈達特（Ihsan HADDAD）
26 巴達維（Anas BADAWI）
中場
6 艾馬查莫斯（Amer JAMOUS）
8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）
14 拉查爾艾耶特（Rajaei AYED）
15 伊巴謙沙達（Ibrahim SADEH）
20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）
21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）
25 艾達胡特（Mohammad AL-DAWOUD）
前鋒
7 艾布施華（Mohammad ABU ZRAYQ）
9 艾利奧雲（Ali OLWAN）
10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）
11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）
13 馬穆特艾馬迪（Mahmoud AL-MARDI）
24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）
阿爾及利亞隊｜球員名單陣容
門將
1 馬斯提（Melvin MASTIL）
16 賓保特（Oussama BENBOT）
23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）
後衛
2 艾沙文迪（Aissa MANDI）
3 阿舒拉夫阿巴達（Achref ABADA）
4 穆哈密托加爾（Mohamed Amine TOUGAI）
5 比尼達（Zineddine BELAID）
13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）
15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）
17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）
21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）
26 沙米卓古（Samir CHERGUI）
中場
6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）
8 艾奧亞（Houssem AOUAR）
10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）
14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）
19 賓達納（Nabil BENTALEB）
22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）
24 迪查維（Yacine TITRAOUI）
前鋒
7 馬列斯（Riyad MAHREZ）
9 高爾尼（Amine GOUIRI）
11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）
12 賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）
18 穆罕默德艾穆拉（Mohamed AMOURA）
20 保爾賓拿（Adil BOULBINA）
25 基迪捷美斯（Fares GHEDJEMIS）