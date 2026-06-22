約旦對阿爾及利亞2026世界盃｜國家足球隊球員名單+免費直播/時間

世界盃2026，約旦對阿爾及利亞於6月23日香港時間上午11時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。



約旦對阿爾及利亞直播邊度睇？

平台：ViuTV99

時間：6月23日上午11時

組別：J

約旦隊｜球員名單陣容

世界盃2026約旦｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）

12 賓尼艾迪哈（Nour BANI ATTIAH）

22 艾法侯利（Abdallah AL-FAKHOURI）

後衛

2 艾布哈斯舒（Mohammad ABU HASHISH）

3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）

4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）

5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）

16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）

17 沙廉奧拜迪（Salim OBAID）

18 穆罕默德達哈（Mohammad TAHA）

19 艾路辛（Saed AL-ROSAN）

23 哈達特（Ihsan HADDAD）

26 巴達維（Anas BADAWI）

中場

6 艾馬查莫斯（Amer JAMOUS）

8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）

14 拉查爾艾耶特（Rajaei AYED）

15 伊巴謙沙達（Ibrahim SADEH）

20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）

21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）

25 艾達胡特（Mohammad AL-DAWOUD）

前鋒

7 艾布施華（Mohammad ABU ZRAYQ）

9 艾利奧雲（Ali OLWAN）

10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）

11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）

13 馬穆特艾馬迪（Mahmoud AL-MARDI）

24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）

2026世界盃決賽周參賽球隊：約旦（Getty Images）

阿爾及利亞隊｜球員名單陣容

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 馬斯提（Melvin MASTIL）

16 賓保特（Oussama BENBOT）

23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）

後衛

2 艾沙文迪（Aissa MANDI）

3 阿舒拉夫阿巴達（Achref ABADA）

4 穆哈密托加爾（Mohamed Amine TOUGAI）

5 比尼達（Zineddine BELAID）

13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）

15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）

17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）

21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）

26 沙米卓古（Samir CHERGUI）

中場

6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）

8 艾奧亞（Houssem AOUAR）

10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）

14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）

19 賓達納（Nabil BENTALEB）

22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）

24 迪查維（Yacine TITRAOUI）

前鋒

7 馬列斯（Riyad MAHREZ）

9 高爾尼（Amine GOUIRI）

11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）

12 賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）

18 穆罕默德艾穆拉（Mohamed AMOURA）

20 保爾賓拿（Adil BOULBINA）

25 基迪捷美斯（Fares GHEDJEMIS）