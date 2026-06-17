2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間6月17日凌晨舉行I組賽事，由法國迎戰塞內加爾。法國隊憑藉皇馬前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）下半場梅開二度，以及前鋒巴高拿（Bradley Barcola）的妙射，輕鬆氣走非洲勁旅塞內加爾。

賽後，法國以3分排I組榜首；而麥巴比則以58個入球，成為法國國家隊隊史的神射手。



上半場雙方都入局較慢，塞內加爾在補時階段獲得入球的黃金機會，沙迪奧文尼（Sadio Mane）在底線傳中，遺憾的是，水晶宮的前鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）近門射高。雙方0：0入更衣室。

2018年世界盃冠軍法國隊下半場如夢初醒，開始向塞內加爾發動狂攻。

戰至66分鐘，藍衣軍團終於打開僵局，麥巴比（Kylian Mbappé）接應米高奧利斯（Michael Olise）禁區外的妙傳，第一時間轉身抽射入網，法國隊領先1：0。

得勢不饒人的法國隊82分鐘再下一城，前鋒巴高拿（Bradley Barcola）接應中場拉比奧特（Adrien Rabiot）妙到毫巔的直線傳球，禁區內挑射得手，法國隊領先至2：0。

2026年6月17日，世界盃I組賽事，法國對塞內加爾，圖為塞內加爾前鋒麥巴耶（Ibrahim Mbaye）為球隊射入首球的瞬間。（Reuters）

去到補時階段，塞內加爾憑藉前鋒麥巴耶（Ibrahim Mbaye）的勁射破蛋。

2026年6月17日，世界盃I組賽事，法國對塞內加爾，圖為法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappé，左二）入球後與隊友慶祝。（Reuters）

當大家以為塞內加爾還有機會追平的時候，麥巴比（Kylian Mbappé）96分鐘在禁區外一記「世界波」為法國隊奠定勝局，法國最終贏3：1。

麥巴比梅開二度後，打破基奧特紀錄以58球成為法國隊史上入球最多球員，同時亦超越法國傳奇前鋒方亭，成法國史上世盃入球最多一人。至於麥巴比在參加3屆世盃至今共15場比賽中，總共射入14球，已超過稍後登場的美斯（13球），追平了德國已故「轟炸機」武勒的14球絕錄，僅次於16球的德國高路斯及15球巴西朗拿度。