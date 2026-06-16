世界盃2026｜新西蘭混血鋒將光芒四射　今季初戰蘇超大獲好評

一球窩利抽射，一球邊走邊射，新西蘭的伊利亞祖斯（Elijah Just）兩度接應隊長基斯活特（Chris Wood）的傳送，兩次將皮球送入網內，成為新西蘭史上首人在世界盃決賽周梅開二度，惜未能助紐國首次全取三分。

26歲的伊利亞祖斯在新西蘭出生，這名混血國腳在當地的北島展開足球生涯，飄洋過海至丹麥追逐足球夢，輾轉加盟蘇超的馬瑟韋爾（Motherwell），終於在世界盃舞台中披甲，光芒四射。



新西蘭混血鋒將伊利亞祖斯。（路透社）

兩度將基斯活特的傳送轉化成入球，伊利亞祖斯成為新西蘭史上第5人在世界盃取得士哥，亦是第一個梅開二度的球員，助國家隊兩度領先，最後與歷史性的3分擦身而過。

「太不可思議了，射入第一球後我根本不敢相信，這是我餘生都會緊記的回憶，這已超出我的想像範圍，攻入一球已經很好，兩球是夢幻....」在世界盃賽場梅開二度，伊利亞祖斯彷彿活在夢裏。

伊利亞祖斯梅開二度。（路透社）

伊利亞祖斯的足球生涯，從出生地新西蘭北島說起。伊利亞祖斯是混血兒，父親是德國人，母親來自中國，祖斯自小展示足球天賦，父母為了送兒子訓練，從北帕莫斯頓（Palmerston North）赴威靈頓，每次來回3小時，輾轉在效力威靈頓及奧克蘭效力過，他在19歲獲得人生第一人的外闖機會，跨越近18000公里，加盟丹麥球會赫爾辛格（Helsingør）。

伊利亞祖斯曾為新西蘭不同青年軍上陣。（Getty Images）

伊利亞祖斯在丹麥低組別聯賽打滾5年，獲得外借至奧地利聯賽的機會，終於獲得蘇超馬瑟韋爾的賞識，離隊他投。首戰英倫三島，勝任中場多個位置的祖斯，隨即成為球隊正選，全季聯賽僅缺陣3場，錄得7入球及8助攻，以表現俘虜一眾球迷，首個球季即當選馬瑟韋爾的球員先生，同時入圍蘇超年度最佳球員，傳聞蘇超兩大巨頭格拉斯哥流浪與些路迪對他甚感興趣。

伊利亞祖斯今季加盟馬瑟韋爾，表現上佳。（Getty Images）

新西蘭仍然為世界盃首勝而努力，伊利亞祖斯指國家隊的目標是晉身淘汰賽，「如果外界對我們的表現感驚訝，只可以說大家一直沒有留意我們，新西蘭隊中充滿不同具天賦的球員。我們今屆是以出線為目標，所以未能全取3分實在有點美中不足。」

新西蘭所處於的G組，兩場分組賽同未分勝負，未來兩輪對埃及與比利時，祖斯深明對手實力強頑，出線有望但難度不低。

（路透社）