厄瓜多爾對德國2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，厄瓜多爾對德國於6月26日香港時間凌晨4時，於New York/New Jersey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
厄瓜多爾對德國直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月26日凌晨4時
組別：E
厄瓜多爾隊｜球員名單陣容
門將：
1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）
12 摩西斯拉美利斯（Moises RAMIREZ）
22 干沙路華利（Gonzalo VALLE）
後衛：
2 菲歷斯托利斯（Felix TORRES）
3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）
4 祖爾奧當尼斯（Joel ORDONEZ）
6 威廉柏曹（Willian PACHO）
7 佩華斯艾斯度比倫（Pervis ESTUPINAN）
25 保路素（Jackson POROZO）
26 耶馬美迪拿（Yaimar MEDINA）
中場：
5 艾斯華亞（Jordy ALCIVAR）
8 安東尼華倫西亞（Anthony VALENCIA）
10 肯迪利派斯（Kendry PAEZ）
14 阿倫明達（Alan MINDA）
15 柏度維堤（Pedro VITE）
18 丹尼爾卡斯迪路（Denil CASTILLO）
21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）
23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）
前鋒：
9 約翰耶保亞（John YEBOAH）
11 奇雲洛迪古斯（Kevin Jose RODRIGUEZ）
13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）
16 佐迪卡些度（Jordy CAICEDO）
19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）
20 尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）
24 謝利美艾利華路（Jeremy AREVALO）
德國隊｜球員名單陣容
門將：
1 紐亞（Manuel Neuer）
12 包文（Oliver Baumann）
21 紐希爾（Alexander Nübel）
後衛：
2 魯迪格（Antonio Rüdiger）
3 華迪馬安頓（Waldemar Anton）
4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）
15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）
18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）
22 大衛拉林（David Raum）
24 馬歷泰奧（Malick Thiaw）
中場：
5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）
6 甘美治（Joshua Kimmich）
8 哥列斯卡（Leon Goretzka）
9 利維寧（Jamie Leweling）
10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）
13 柏斯高哥斯（Pascal Gross）
16 安祖路史迪拿（Angelo Stiller）
17 域斯（Florian Wirtz）
19 利萊辛尼（Leroy Sané）
20 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）
23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）
25 奧達奧高（Assan Ouedraogo）
前鋒：
7 夏維斯（Kai Havertz）
11 禾達美迪（Nick Woltemade）
14 麥斯比亞（Maximilian Beier）
26 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）