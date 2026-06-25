土耳其對美國2026世界盃｜免費直播/時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，土耳其對美國於6月26日香港時間上午10時，於Los Angeles Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
土耳其對美國直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月26日上午10時
組別：D
土耳其隊｜球員名單陣容
門將：
1 根洛（Mert GUNOK）
12 巴恩迪亞（Altay BAYINDIR）
23 烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）
後衛：
2 薛基施歷（Zeki CELIK）
3 美列迪美羅（Merih DEMIRAL）
4 蘇恩古（Caglar SOYUNCU）
13 伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）
14 巴達卡治（Abdulkerim BARDAKCI）
15 奧辛卡巴克（Ozan KABAK）
18 梅迪穆度亞（Mert MULDUR）
20 卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）
25 艾卡耶甸（Samet AKAYDIN）
中場：
5 沙利奧斯簡（Salih OZCAN）
6 奧簡高古（Orkun KOKCU）
10 查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）
16 約錫克（Ismail YUKSEK）
22 卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）
前鋒：
7 艾度路高奴（Kerem AKTURKOGLU）
8 艾達古拿（Arda GULER）
9 丹尼斯古爾（Deniz GUL）
11 基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）
17 艾芬卡域斯（Irfan KAHVECI）
19 尤奴斯艾根（Yunus AKGUN）
21 巴列斯耶馬斯（Baris Alper YILMAZ）
24 奧古斯艾甸（Oguz AYDIN）
26 簡烏孫（Can UZUN）
美國隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬特端納（Matt Turner）
24 馬特費斯（Matt Freese）
25 基斯巴迪（Chris Brady）
後衛：
2 達斯（Sergino Dest）
3 基斯李察士（Chris Richards）
5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）
6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）
12 米斯羅賓遜Miles Robinson）
13 添列姆（Tim Ream）
16 阿歷斯費文（Alex Freeman）
18 麥斯艾費斯坦（Maximilian Arfsten）
22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie）
23 約瑟史哥利（Joe Scally）
中場
4 泰拿阿當斯（Tyler Adams）
7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）
14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）
15 基斯甸路爾丹（Cristian Roldan）
17 馬歷堤曼（Malik Tillman）
前鋒
9 列卡度柏比（Ricardo Pepi）
10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic）
11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）
19 夏治胡禮（Haji Wright）
20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun）
21 添莫菲韋亞（Timothy Weah）
26 艾真度辛迪查斯（Alejandro ZendejasCF）