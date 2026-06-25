巴拉圭對澳洲2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單
世界盃2026，巴拉圭對澳洲於6月26日香港時間上午10時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now619/617直播播放。
巴拉圭對澳洲直播邊度睇？
平台：NOW 619/617台
時間：6月26日上午10時
組別：D
巴拉圭隊｜球員名單陣容
門將：
1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）
後衛：
2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）
6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）
13 祖斯簡拿利（José Canale）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）
中場：
7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）
11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）
20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）
23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）
24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）
前鋒：
9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）
17 艾真度甘馬拉（Kaku）
18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）
21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）
25 伊斯度比達（Isidro Pitta）
澳洲隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬菲賴恩（Mathew RYAN）
12 保羅艾素（Paul IZZO）
18 柏德列柏治（Patrick BEACH）
後衛：
2 迪基尼克（Milos DEGENEK）
3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）
4 積及伊達利安奴（Jacob ITALIANO）
5 佐敦波斯（Jordan BOS）
6 謝利亞（Jason GERIA）
15 佳爾查雲（Kai TREWIN）
16 貝軒治（Aziz BEHICH）
19 哈利修達（Harry SOUTTAR）
21 卡美倫貝基斯（Cameron BURGESS）
25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）
中場：
8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）
13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）
14 甘馬倫戴夫連（Cameron DEVLIN）
21 奧干安格史達（Paul OKON-ENGSTLER）
22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）
前鋒：
7 馬菲歷基（Mathew LECKIE）
9 穆哈密托尼（Mohamed TOURE）
10 曉魯斯迪（Ajdin HRUSTIC）
11 阿華馬比爾（Awer MABIL）
17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）
20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）
23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）
26 迪迪恩基（Tete YENGI）