巴拉圭對澳洲2026世界盃｜直播賽程/時間+國家足球隊球員名單

世界盃2026，巴拉圭對澳洲於6月26日香港時間上午10時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now619/617直播播放。



巴拉圭對澳洲直播邊度睇？

平台：NOW 619/617台

時間：6月26日上午10時

組別：D

巴拉圭隊｜球員名單陣容

世界盃2026巴拉圭｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）

12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）

22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）

後衛：

2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）

3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）

4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）

5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）

6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）

13 祖斯簡拿利（José Canale）

15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）

26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）

中場：

7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）

8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）

10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）

11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）

14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）

16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）

20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）

23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）

24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）

前鋒：

9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）

17 艾真度甘馬拉（Kaku）

18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）

19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）

21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）

25 伊斯度比達（Isidro Pitta）

2026世界盃決賽周參賽球隊：巴拉圭（Getty Images）

澳洲隊｜球員名單陣容

世界盃2026澳洲｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 馬菲賴恩（Mathew RYAN）

12 保羅艾素（Paul IZZO）

18 柏德列柏治（Patrick BEACH）

後衛：

2 迪基尼克（Milos DEGENEK）

3 施卡迪（Alessandro CIRCATI）

4 積及伊達利安奴（Jacob ITALIANO）

5 佐敦波斯（Jordan BOS）

6 謝利亞（Jason GERIA）

15 佳爾查雲（Kai TREWIN）

16 貝軒治（Aziz BEHICH）

19 哈利修達（Harry SOUTTAR）

21 卡美倫貝基斯（Cameron BURGESS）

25 盧卡斯靴靈頓（Lucas HERRINGTON）

中場：

8 干拿麥卡菲（Connor METCALFE）

13 艾登奧尼爾（Aiden O'NEILL）

14 甘馬倫戴夫連（Cameron DEVLIN）

21 奧干安格史達（Paul OKON-ENGSTLER）

22 積臣艾雲（Jackson IRVINE）

前鋒：

7 馬菲歷基（Mathew LECKIE）

9 穆哈密托尼（Mohamed TOURE）

10 曉魯斯迪（Ajdin HRUSTIC）

11 阿華馬比爾（Awer MABIL）

17 伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）

20 基斯甸禾柏圖（Cristian VOLPATO）

23 維里皮利（Nishan VELUPILLAY）

26 迪迪恩基（Tete YENGI）