世界盃2026｜加拿大將帥心繫干尼　大勝獻隊友　賽後火藥味十足

加拿大中場伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）重創離場，兩軍球員憂心忡忡，包括犯規的卡塔爾球員艾森馬迪保（Assim Madibo）。即使加拿大當時領先卡塔爾3球，其後未有留手，最後大勝6：0。

干尼的傷勢令人擔心，入替的尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）罰球直射入網，即高舉干尼的球衣，加拿大主帥馬殊（Jesse Marsch）表示賽後便趕往醫院探望干尼，坦言他的受傷是球隊的損失。



在溫哥華出戰第二輪分組賽的加拿大，箭頭施利拿連（Cyle Larin）與莊拿芬大衛（Jonathan David）不足半小時各建一功，加上卡塔爾守衛賀馬艾阿敏（Homam El-Amin）為阻單刀領紅被逐，效力祖雲達斯的莊拿芬大衛補時再下一城，加拿大遙遙領先至3：0。

莊拿芬大衛連中三元。（路透社）

加拿大中場伊斯馬爾干尼換邊後遭入替不久的艾森馬迪保踢傷，小腿重創，這名卡塔爾球員十分懊悔，同樣以紅牌被逐。干尼的受傷，面對9人應戰的卡塔爾，加拿大未有意欲收手，先有入替干尼的沙利巴罰球直入，加上卡塔爾的烏龍球及莊拿芬大衛完成帽子戲法，擴大領先至6：0，加拿大末段依然積極進攻，最後6球大勝卡塔爾。

加拿大在主場取得世界盃史上首勝，而莊拿芬大衛成為96年來首位連中三元的中北美洲球員，加拿大總理卡尼賽後走進更衣室，為國家隊球員致敬。

干尼重創離場，並向在場球迷揮手示意。（路透社）

馬迪保（23號）看到干尼受傷時十分懊惱。（路透社）

加拿大對卡塔爾的一仗，因為干尼重傷增添火藥味，兩軍主帥馬殊及盧柏迪古在握手時，兩人對話後不歡而散，馬殊賽後不願多談對話內容，而兩軍職球員在賽後亦險爆衝突。

加拿大與卡塔爾賽後險爆衝突。（路透社）

干尼受傷後，場內的加拿大與卡塔爾球員同樣憂心，干尼被抬離場時清醒，更向在場球迷揮手。馬殊未清楚干尼的傷勢，在記者會後趕往醫院了解干尼的狀況，加拿大失去這名效力意甲薩斯索羅的中場，無疑有損戰力，「伊斯馬爾（干尼）能做其他球員做不到的事，上場對波斯尼亞他是最佳球員。伊斯馬爾是很好的小孩，縱然他不完美，隊中所有人都十分照顧他，他的受傷對我們是重大的損失，我們全隊的心與他同在。」

（路透社）

加拿大主帥馬殊。（路透社）

馬殊表示，艾森馬迪保賽後走到加拿大的更衣室，向干尼致歉，馬殊認為馬迪保無心傷害干尼，只是不幸的事情總會發生。入替干尼的沙利巴，罰球建功後即舉起干尼的球衣，向隊友致意，施利拿連指今場大勝是獻給干尼，而有球員重創對所有人也是傷害。