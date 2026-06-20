蘇格蘭對摩洛哥2026世界盃｜賽果出爐+國家足球隊球員名單+時間
世界盃2026，蘇格蘭對摩洛哥於6月20日香港時間上午6時，於Boston Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
蘇格蘭對摩洛哥賽果出爐
蘇格蘭0:1摩洛哥(勝)
蘇格蘭對摩洛哥直播邊度睇？
平台：NOW 618/616
時間：6月20日上午6時
組別：C
蘇格蘭隊｜球員名單陣容
蘇格蘭世界盃2026｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
門將：
1 安格斯根恩（Angus Gunn）
12 利安基利（Liam Kelly）
21 哥頓（Craig Gordon）
後衛：
2 艾朗希基（Aaron Hickey）
3 安德魯羅拔臣（Andy Robertson）
5 格蘭漢尼（Grant Hanley）
6 基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）
13 積亨特利（Jack Hendry）
15 約翰蘇達亞（John Souttar）
16 多明尼希恩（Dominic Hyam）
22 尼敦柏達臣（Nathan Patterson）
24 安東尼拉斯頓（Anthony Ralston）
26 史葛麥堅拿（Scott McKenna）
中場：
4 麥湯米尼（Scott McTominay）
7 約翰麥甘尼（John McGinn）
8 泰拿費查（Tyler FLETCHER）
11 賴恩基士堤（Ryan Christie）
19 李維士費格遜（Lewis Ferguson）
23 堅尼麥利安（Kenny McLean）
前鋒：
9 連當戴基斯（Lyndon Dykes）
10 查阿當斯（Ché Adams）
14 路斯史超活（Ross Stewart）
17 賓杜亞克（Ben Gannon-Doak）
18 佐治希斯（George Hirst）
20 沙基蘭（Lawrence Shankland）
25 芬尼居迪斯（Findlay Curtis）
摩洛哥隊｜球員名單陣容
世界盃2026摩洛哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
12 穆哈馬迪（Munir Mohamedi）
22 達拿奧迪（Ahmed Reda Tagnaouti）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
5 阿古特（Nayef Aguerd）
13 艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
19 貝拉馬里（Youssef Belammari）
25 哈爾夏（Redouane Halhal）
26 沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）
中場：
4 蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
7 基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
15 艾摩拉拔（Samir El Mourabet）
16 基森美耶辛尼（Gessime Yassine）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
9 蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）
17 艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）
20 阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）
21 艾米蒙尼伊高耶（Ayoube Amaimouni）