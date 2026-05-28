世界盃2026蘇格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜蘇格蘭足球隊第9次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是8次晉級分組賽。蘇格蘭現時世界排名第43，今屆被編入C組，同組對手包括海地、摩洛哥及巴西。本文將介紹蘇格蘭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
蘇格蘭現時世界排名：第43（截至4月）
蘇格蘭世界盃外圍賽表現：
蘇格蘭在歐洲區外圍賽與丹麥、希臘及白俄羅斯同組，6戰取得4勝1和1負13分，以Ｃ組首名直接晉級2026世界盃。這是蘇格蘭自1998年後，時隔28年重返世界盃決賽周。
蘇格蘭近況：
在3月的熱身賽期中，蘇格蘭先後對日本及科特迪瓦，同樣以0：1告負，稍後將庫拉索及玻利維亞友賽，作為最後備戰。
蘇格蘭世界盃最佳成績：分組賽
蘇格蘭歷史上曾8次參加世界盃決賽周，均在分組賽階段止步。不過蘇格蘭上一次進入決賽周已是28年前。
蘇格蘭主教練：奇勒（Steve Clarke）
現年62歲的奇勒自2019年接掌蘇格蘭帥印以來，帶領球隊連續征戰兩屆歐洲國家盃，如今又重返世界盃決賽周。他的戰術務實，擅長穩守突擊，熱身賽以0：1不敵日本後，主場球迷對球隊表達不滿，目前奇勒與蘇格蘭足總合約至世界盃後到期。
蘇格蘭焦點球星：安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）
羅拔臣1994年出生於格拉斯哥，司職左後衛，現效力英超利物浦並擔任球隊副隊長。2017年加盟利物浦後，他成為紅軍復興的重要一員，協助球隊贏得歐聯及英超等重要錦標。他已代表蘇格蘭出賽92場，自2018年起擔任蘇格蘭隊長。
蘇格蘭世界盃26人名單陣容
門將：
哥頓（Craig Gordon/赫斯）
安格斯根恩（Angus Gunn/諾定咸森林）
利安基利（Liam Kelly/格拉斯哥流浪）
後衛：
安德魯羅拔臣（Andy Robertson/利物浦）
格蘭漢尼（Grant Hanley/喜伯年）
基蘭泰亞尼（Kieran Tierney/些路迪）
Scott McKenna/薩格勒布戴拿模
Jack Hendry/伊蒂法克
尼敦柏達臣（Nathan Patterson/愛華頓）
安東尼拉斯頓（Anthony Ralston/些路迪）
約翰蘇達亞（John Souttar/格拉斯哥流浪）
艾朗希基（Aaron Hickey/賓福特）
多明尼希恩（Dominic Hyam/域斯咸）
中場：
約翰麥甘尼（John McGinn/阿士東維拉）
麥湯米尼（Scott McTominay/拿玻里）
賴恩基士堤（Ryan Christie/般尼茅夫）
堅尼麥利安（Kenny McLean/諾域治）
比利基莫亞（Billy Gilmour/拿玻里）
李維士費格遜（Lewis Ferguson/博洛尼亞）
賓杜亞克（Ben Gannon-Doak/般尼茅夫）
Findlay Curtis/基爾馬諾克
前鋒：
賴登戴基斯（Lyndon Dykes/查爾頓）
查阿當斯（Ché Adams/拖連奴）
沙基蘭（Lawrence Shankland/赫斯）
佐治希斯（George Hirst/葉士域治）
路斯史超活（Ross Stewart/修咸頓）
蘇格蘭出線形勢：
蘇格蘭在C組面臨的挑戰極為艱鉅，同組有奪冠熱門巴西及非洲強隊摩洛哥，首戰面對海地將是搶分關鍵戰。
蘇格蘭C組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月14日（日）
早上9:00
海地Vs蘇格蘭
2026年6月20日（六）
早上6:00
蘇格蘭Vs摩洛哥
2026年6月25日（四）
早上6:00
蘇格蘭Vs巴西
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