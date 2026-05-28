世界盃2026蘇格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜蘇格蘭足球隊第9次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是8次晉級分組賽。蘇格蘭現時世界排名第43，今屆被編入C組，同組對手包括海地、摩洛哥及巴西。本文將介紹蘇格蘭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：蘇格蘭（Getty Images）

蘇格蘭現時世界排名：第43（截至4月）

蘇格蘭世界盃外圍賽表現：

蘇格蘭在歐洲區外圍賽與丹麥、希臘及白俄羅斯同組，6戰取得4勝1和1負13分，以Ｃ組首名直接晉級2026世界盃。這是蘇格蘭自1998年後，時隔28年重返世界盃決賽周。

蘇格蘭在歐洲區外圍賽分組賽最後一輪4：2擊敗丹麥。（Getty Images）

蘇格蘭近況：

在3月的熱身賽期中，蘇格蘭先後對日本及科特迪瓦，同樣以0：1告負，稍後將庫拉索及玻利維亞友賽，作為最後備戰。

蘇格蘭世界盃最佳成績：分組賽

蘇格蘭歷史上曾8次參加世界盃決賽周，均在分組賽階段止步。不過蘇格蘭上一次進入決賽周已是28年前。

蘇格蘭時隔28年再闖決賽周。（Getty Images）

蘇格蘭主教練：奇勒（Steve Clarke）

現年62歲的奇勒自2019年接掌蘇格蘭帥印以來，帶領球隊連續征戰兩屆歐洲國家盃，如今又重返世界盃決賽周。他的戰術務實，擅長穩守突擊，熱身賽以0：1不敵日本後，主場球迷對球隊表達不滿，目前奇勒與蘇格蘭足總合約至世界盃後到期。

蘇格蘭主教練：奇勒（Steve Clarke）（Getty Images）

蘇格蘭焦點球星：安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）

羅拔臣1994年出生於格拉斯哥，司職左後衛，現效力英超利物浦並擔任球隊副隊長。2017年加盟利物浦後，他成為紅軍復興的重要一員，協助球隊贏得歐聯及英超等重要錦標。他已代表蘇格蘭出賽92場，自2018年起擔任蘇格蘭隊長。

安德魯羅拔臣是蘇格蘭足球的當代旗幟人物，司職左後衛，現效力英超利物浦並擔任球隊副隊長，同時亦是蘇格蘭隊長。（Getty Images）

蘇格蘭世界盃26人名單陣容

門將：

哥頓（Craig Gordon/赫斯）

安格斯根恩（Angus Gunn/諾定咸森林）

利安基利（Liam Kelly/格拉斯哥流浪）

後衛：

安德魯羅拔臣（Andy Robertson/利物浦）

格蘭漢尼（Grant Hanley/喜伯年）

基蘭泰亞尼（Kieran Tierney/些路迪）

Scott McKenna/薩格勒布戴拿模

Jack Hendry/伊蒂法克

尼敦柏達臣（Nathan Patterson/愛華頓）

安東尼拉斯頓（Anthony Ralston/些路迪）

約翰蘇達亞（John Souttar/格拉斯哥流浪）

艾朗希基（Aaron Hickey/賓福特）

多明尼希恩（Dominic Hyam/域斯咸）

中場：

約翰麥甘尼（John McGinn/阿士東維拉）

麥湯米尼（Scott McTominay/拿玻里）

賴恩基士堤（Ryan Christie/般尼茅夫）

堅尼麥利安（Kenny McLean/諾域治）

比利基莫亞（Billy Gilmour/拿玻里）

李維士費格遜（Lewis Ferguson/博洛尼亞）

賓杜亞克（Ben Gannon-Doak/般尼茅夫）

Findlay Curtis/基爾馬諾克

前鋒：

賴登戴基斯（Lyndon Dykes/查爾頓）

查阿當斯（Ché Adams/拖連奴）

沙基蘭（Lawrence Shankland/赫斯）

佐治希斯（George Hirst/葉士域治）

路斯史超活（Ross Stewart/修咸頓）

蘇格蘭出線形勢：

蘇格蘭在C組面臨的挑戰極為艱鉅，同組有奪冠熱門巴西及非洲強隊摩洛哥，首戰面對海地將是搶分關鍵戰。

蘇格蘭C組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026蘇格蘭C組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 早上9:00 海地Vs蘇格蘭 2026年6月20日（六） 早上6:00 蘇格蘭Vs摩洛哥 2026年6月25日（四） 早上6:00 蘇格蘭Vs巴西

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