劍擊亞錦賽｜薛雅齊激戰一劍力克前世界冠軍　女子佩劍8強止步

在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽，女子花劍的陳諾思首日率先摘下銅牌締歷史，男子重劍及女子佩劍今日（20日）登場，女佩的薛雅齊16強惡鬥日本的前世界冠軍江村美咲，激戰下以15：14險勝對手，晉身8強，將鬥中國劍手饒雪怡爭上頒獎台。



中段連贏5分扭轉局勢 薛雅齊挫前世界冠軍闖8強

港隊女子佩劍派出薛雅齊﹑朱詠翹﹑梁洛文﹑劉綺程出戰，當中薛雅齊（Summer）首圈輪空，先以15：10擊敗日本的尾崎世梨，16強挑戰頭號種子江村美咲。這名日本「一姐」世界排名第5，曾連奪贏得2022及2023年世錦賽，實力不容忽視。

江村美咲3月受腳傷影響錯過兩站國際賽，在今次亞錦賽復出，繼小組賽後再對薛雅齊。今仗兩人比分十分接近，Summer一段曾落後7：11，她一口氣連贏5分反先，其後二人打成14：14平手，薛雅齊順利奠勝，驚險力挫強敵。

薛雅齊與中國隊的饒雪怡爭入4強，第一節落後4：8，Summer後段力追至13：13平手，惜未能乘勢反勝，以13：15憾負對手，無緣頒獎台。

港隊女子佩劍派出薛雅齊、劉綺程、梁洛文、朱詠翹（左至右）出戰今年的亞錦賽。（中國香港劍擊總會）

劉昊峯何瑋桁雙雙16強止步

男子重劍方面，何瑋桁先後淘汰新西蘭﹑越南劍手，16強面對哈薩克劍手Kirill Prokhodov，惜以5：15不敵對手；劉昊峯同樣晉身16強，先後淘汰沙特阿拉伯及隊友方凱申，惟16強以12：15負吉爾吉斯劍手Rustam Islamov，吳浩天則在64強止步。