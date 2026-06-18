劍擊亞錦賽｜蔡俊彥爭衛冕　男花團體衝擊首冠　港隊24人征印度

亞洲劍擊錦標賽將於印度上演，不少港將首次到印度比賽，全都準備好食水和食物，以應對印度的衛生問題。男、女子三個劍種共六個分項中，男子花劍依然是焦點所在，蔡俊彥力爭衛冕個人賽同時，亦與張家朗、梁千雨和何承謙朝着團體賽金牌進發，誓助港隊突破去年1金5銅的成績。



今年的亞洲劍擊錦標賽在印度新德里上演，不少港將初次赴印度作賽，出發前已有不少挑戰，先是幾近啟程前最後一刻才獲得印度簽證，衛生問題同樣令人擔憂，港隊成員紛紛準備飲用水﹑食物等物資。

比賽周五（19日）開鑼，一共六日，港隊分批出發，周四（18日）在黑雨下起飛的男子花劍隊無疑是焦點。現世界排名第二的蔡俊彥去年稱霸亞錦賽，今年首度以衛冕身份出戰；團體賽金牌亦是他的目標之一，他將與張家朗、梁千雨和世少冠軍何承謙組隊參賽。事實上，港隊男花今季狀態大勇，花劍世界盃連續三站踏上頒獎台，團體世界排名升上第四，然而他們從未於亞錦賽封王，今屆矢志改寫歷史。

蔡俊彥。（中國香港劍擊總會）

17歲新星何承謙首戰亞錦賽

縱觀今年香港隊名單，六名劍手初戰亞錦，包括17歲的何承謙。此子今季大爆發，除了稱霸世少賽，早前更與「師兄」一起殺入成年組賽事大獎賽利馬站8強。女子花劍則有人腳調動，15歲的女花小將梁殷僑頂替膝傷的符妤名參賽，與隊友梁雅蕾同樣首次出戰。

何承謙：2026年少年組男子花劍金牌（FIE圖片）

2026亞洲劍擊錦標賽賽程

6月19（五）：男子佩劍、女子花劍個人賽

6月20（六）：男子重劍、女子佩劍個人賽

6月21（日）：男子花劍、女子重劍個人賽

6月22（一）：男子佩劍、女子花劍團體賽

6月23（二）：男子重劍、女子佩劍團體賽

6月24（三）：男子花劍、女子重劍團體賽



2026亞洲劍擊錦標賽香港隊名單

男子花劍：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女子花劍：鄭曉為、陳諾思、梁雅蕾、梁殷僑

男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

女子重劍：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女子佩劍：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

