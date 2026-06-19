劍擊亞錦賽｜陳諾思闖女花四強締歷史　擺脫飄忽成史上第一人

一連6日在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽，港隊精銳盡出，第一個比賽日即有收穫，女子花劍的陳諾思（Daphne）過關斬將，連挫日﹑韓劍手闖四強，穩奪獎牌，亦是港隊女花史上第一面亞錦個人獎牌。



港隊女子花劍歷來一直與亞洲錦標賽的個人獎牌無緣，直至今年的陳諾思，終改寫歷史。Daphne在小組賽全勝，首圈輪空後鬥韓國劍手Lee Sejoo，贏得驚險，反勝15：13過關，然後再鬥另一韓國劍手Park Jihee，以15：9再下一城。

4名日本代表悉數打入8強，而且位處不同線路，陳諾思對上辻堇（Tsuji Sumire），以15：12擊敗對手，打入4強，是港隊女花史上第一人穩奪亞錦個人獎牌，另一港將鄭曉為則在8強止步。

陳諾思在2024年登上巴黎奧運舞台後，學業同樣寫下新一章，赴美就讀西北大學（Northwestern University）。陳諾思赴美升學轉換環境，為了兼顧學業及劍擊，她時常在世界各地征戰，舟車勞頓，加上未適應新生活，近季戰績較為飄忽，上年本地排名跌出前四，失落全運會席位。

經過一年的適應後，陳諾思逐漸適應節奏，2025/26賽季僅在最後一站上海大獎賽未能躋身正賽圈，今次更在亞錦賽締造歷史。

（中國香港劍擊總會）

男子佩劍方面，陳樂熹殺入8強，與日本的津森志道爭入4強，兩人比分緊咬，Royce後段一度領先，兩人打成14：14，惜最後一分進攻打失，被對手還擊「單燈」，陳樂熹與個人首面亞錦獎牌只差一分。