劍擊亞錦賽｜陳諾思闖女花四強締歷史　擺脫飄忽成史上第一人

撰文：趙子晉
出版：更新：

一連6日在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽，港隊精銳盡出，第一個比賽日即有收穫，女子花劍的陳諾思（Daphne）過關斬將，連挫日﹑韓劍手闖四強，穩奪獎牌，亦是港隊女花史上第一面亞錦個人獎牌。

劍擊亞錦賽｜蔡俊彥爭衛冕　男花團體衝擊首冠　港隊24人征印度

港隊女子花劍歷來一直與亞洲錦標賽的個人獎牌無緣，直至今年的陳諾思，終改寫歷史。Daphne在小組賽全勝，首圈輪空後鬥韓國劍手Lee Sejoo，贏得驚險，反勝15：13過關，然後再鬥另一韓國劍手Park Jihee，以15：9再下一城。

4名日本代表悉數打入8強，而且位處不同線路，陳諾思對上辻堇（Tsuji Sumire），以15：12擊敗對手，打入4強，是港隊女花史上第一人穩奪亞錦個人獎牌，另一港將鄭曉為則在8強止步。

陳諾思在2024年登上巴黎奧運舞台後，學業同樣寫下新一章，赴美就讀西北大學（Northwestern University）。陳諾思赴美升學轉換環境，為了兼顧學業及劍擊，她時常在世界各地征戰，舟車勞頓，加上未適應新生活，近季戰績較為飄忽，上年本地排名跌出前四，失落全運會席位。

經過一年的適應後，陳諾思逐漸適應節奏，2025/26賽季僅在最後一站上海大獎賽未能躋身正賽圈，今次更在亞錦賽締造歷史。

劍擊女花世界盃｜陳諾思從失利中學習　歷暗淡一年更坦然更堅定
（中國香港劍擊總會）

男子佩劍方面，陳樂熹殺入8強，與日本的津森志道爭入4強，兩人比分緊咬，Royce後段一度領先，兩人打成14：14，惜最後一分進攻打失，被對手還擊「單燈」，陳樂熹與個人首面亞錦獎牌只差一分。

劍擊｜蔡俊彥放下衛冕包袱　偕男花隊友衝擊團體世界第一劍擊會長盃｜何瑋桁放下勝負重新出發　即使沉寂仍繼續努力劍擊會長盃｜17歲吳羿霖歷三次重創　不放棄重回劍道學懂珍惜所有劍擊會長盃｜梁天晴梁千雨齊征名古屋　一個擁抱印證兄弟情劍擊會長盃｜何承謙大半年躍進漸感壓力　陸浚諾文憑試回歸即奪冠劍擊會長盃｜方凱申不再迷失　穩定發揮貼近世界　尋方法抵抗歲月劍擊會長盃｜連翊希淡然看成敗　錯過大賽不失志　感激教練不放棄陳樂熹首戰世錦賽冀主場創佳績　羅映潮赴北海道集訓備戰亞運
陳諾思
劍擊
香港運動員
香港運動員戰報