劍擊亞錦賽｜蔡俊彥張家朗無緣個人賽頒獎台　負日韓劍手8強止步

港隊兩大花劍星將蔡俊彥﹑張家朗今日（21日）在亞洲劍擊錦標賽登場，衝擊亞洲冠軍，當中蔡俊彥力爭衛冕。蔡﹑張二人殺入8強，可惜與頒獎台只差一步。



在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽，港隊日前憑陳諾思在女子花劍開齋，摘下一面銅牌，今日由男花登場，蔡俊彥﹑張家朗﹑梁千雨﹑何承謙出戰爭獎牌。

力爭衛冕的蔡俊彥，小組全勝並僅失6分，以頭號種子身份打入淘汰賽。Ryan輕取卡塔爾﹑韓國劍手晉身8強，面對日本的松山恭助，戰至1：1時，蔡俊彥左手接受治療後繼續作賽，雙方比分緊咬，尾段被對手連番失分被拉開分差，以11：15落敗，8強止步。

（中國香港劍擊總會）

在小組賽負一場的張家朗，列為10號種子，張家朗首圈輕取澳洲劍手後，與新加坡的Tan Raphael Juan Kang爭入16強，開首被對手壓制，落後比數0：7陷入困局，最多曾落後3：11，家朗隨後迅速調整，一口氣連追8分，比數追平11：11，中途雖意外撞到對手面罩領紅牌，但最後依然反勝15：14。張家朗與師弟何承謙16強碰頭，今場戰況緊凑，全場分差不超過2分，最後家朗再以15：14打入8強。

張家朗與韓國劍手Im Cheolwoo爭入4強，開段落後3：8，及後發力追成9：9，惟未能再演逆轉勝，以13：15憾負，同樣無緣4強。梁千雨則在32強負韓國劍手Lee Kwanghyun。

縱然港隊男花在個人賽無緣獎牌，男花四子將在下周三（24日）再戰團體賽，力爭港隊史上首個團體亞洲冠軍。

（中國香港劍擊總會）

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