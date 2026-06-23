世界盃2026｜加納主帥稱對英格蘭感覺輕鬆　「毋須對球員說太多」

英格蘭將於世界盃L組次輪對加納，加納主帥昆洛斯（Carlos Queiroz）在賽前記者會上表示，遇上英格蘭這樣的球隊，球員們都會充滿動力，賽前根本毋須對球員說太多。



【本文轉載自新華網】

73歲的昆洛斯說：「當你即將對英格蘭、法國、德國這樣的球隊時，你不需要對球員說太多。他們會充滿動力，非常激動。這是備戰起來最輕鬆的一種比賽，因為每一名球員都會精神高度集中，想要在比賽中充分發揮。最重要的是全隊齊心協力，這是比賽的關鍵所在。不論比賽中發生什麼，我們都必須團結一致，共同奮戰到最後一分鐘。」

英格蘭積極備戰。（Reuters）

昆洛斯續說：「我們在比賽中可能出現的錯誤就是隊形分散，各自為戰，形成不了集中緊湊的整體。我們不會讓這種情況發生，因為球隊在之前的比賽已經表現出了良好的組織性和紀律性。球隊越有組織和紀律，球員在場上的自由度反而越高，這種自由就是源自嚴格的紀律執行。所以我希望比賽中球員們要時刻牢記這一點。」

加納足球隊主帥昆洛斯（右）。（Reuters）

加納於分組賽首輪以1：0輕勝巴拿馬，正如主帥昆洛斯所言，球隊保持組織和紀律，最終在下半場補時階段絕殺歉對手。英格蘭隊則在首輪以4：2擊敗克羅地亞。

目前兩隊同積3分，誰能在第二場比賽中獲勝，就能提前鎖定出線資格。

加納足球隊。（Reuters）

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