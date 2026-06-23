世界盃2026｜挪威3：2險勝塞內加爾　夏蘭特10分鐘梅開二度

法國對伊拉克一仗受天雨關係延遲，同組的挪威與塞內加爾半場同時進行。上仗擊敗伊拉克的挪威，上半場由柏達臣打破悶局，加上艾寧夏蘭特（Erling Haaland）下半場梅開二度，即使塞內加爾的伊斯美拿沙亞同樣貢獻兩球，挪威以3：2力克對手，小組兩連勝，提早獲得晉級席位。



相隔28年再戰世界盃的挪威，首仗輕取伊拉克，今輪面對塞內加爾，若再下一城即可提早出線。挪威繼續由夏蘭特﹑奧迪加特領軍；塞內加爾陣容也不乏熟悉臉孔，就像沙迪奧文尼﹑艾度亞文迪﹑尼高拉斯積遜等。

奧迪加特連番失機 柏達臣破僵局

挪威開賽早段佔優，接連以角球向塞內加爾進襲，挪威的基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）近門頭槌攻門，艾度亞文迪反應極快，以雙腳擋出。挪威隊長奧迪加特上半場不乏機會，兩次接應夏蘭特傳送，其中一次無人看管下近門起腳，全被艾度亞文迪撲出。

艾度亞文迪上半場救出不少險球。（路透社）

奧迪加特再組織攻勢，直線傳給走位的夏蘭特，塞內加爾中堅高列巴尼解圍變助攻，馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）隨即上前一推一射，屢救險球的文迪今次擋到也入網，挪威43分開打開缺口。塞內加爾失守後，防線軍心未定，艾度亞文迪在禁區遭夏蘭特搶到腳下球，只是這名挪威神鋒起腳中柱，其後頭槌同樣被文迪沒收，挪威半場領先1：0。

馬古斯柏達臣把握塞內加爾的解圍失誤先開紀錄。（路透社）

夏蘭特下半場梅開二度

夏蘭特上半場兩次嘗試助攻奧迪加特不果，換邊後交換角色，挪威初段一次反擊，夏蘭特接應奧迪加特恰到好處的斜傳，禁區內一射破網，48分鐘擴大領先。塞內加爾隨即反撲，沙迪奧文尼中路找到入楔的伊斯美拿沙亞，在挪威力阻下建功，53分鐘追成1：2。

夏蘭特接應奧迪加特傳送建功。（路透社）

伊斯美拿沙亞一度為塞內加爾追成較接近紀錄。（路透社）

幾歷辛苦收窄比數的塞內加爾，努力再度被夏蘭特潑冷水，這名挪威前鋒接應柏德列貝治傳中，10分鐘梅開二度，撞射成3：1，是夏蘭特今屆世界盃第4個入球，僅兩場已經成為挪威在世界盃史上入球最多的球員。

兩軍在下半場初段互轟3球，其後賽情回歸平靜，塞內加爾未有放棄，挪威的艾查漏頂，尼高拉斯積遜助攻予伊斯美拿沙亞，攻入今場第二球，同時在補時3分鐘追成2：3。塞內加爾末段狂攻，挪威後防捱過一輪風聲鶴淚，結果以3：2險勝塞內加爾，分組賽兩連勝，提早奠定晉級席位。

夏蘭特下半場10分鐘梅開二度。（路透社）

艾度亞文迪因傷下半場退下火線。（路透社）

挪威正選陣容



門將：1 尼蘭特

後衛：26 拉亞臣、3 基斯杜化艾查、17 希格甘、5 大衛禾菲

中場：10 奧迪加特、8 辛達貝治、14 奧斯尼斯

前鋒：7 阿歷山大索洛夫、9 艾寧夏蘭特、20 安東尼奧努沙



塞內加爾正選陣容



門將：16 艾度亞文迪

後衛：15 卡賓迪亞達、3 高列巴尼、19 尼亞希迪、25 馬歷迪奧夫

防守中場：5 伊祖沙古爾、26 柏比古爾

中場：10 文尼、8 拉明卡馬拉、18 伊斯美拿沙亞

前鋒：11 尼高拉斯積遜

