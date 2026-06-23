世界盃2026｜美斯18球加冕歷史神射手　早段射失十二碼感憤怒

2026世界盃分組賽阿根廷在對奧地利的關鍵戰中，美斯（Lionel Messi）個人梅開二度，帶領阿根廷以2：0淨勝對手順利出線。這場比賽令美斯正式超越德國傳奇前鋒高路斯（Miroslav Klose），以18個世界盃決賽周入球獨佔歷史神射手寶座。然而，這位38歲的球王在今場比賽初段曾射失十二碼，賽後他直言對此感到「非常生氣」，展現出極致的完美主義心態。



比賽開局僅9分鐘，阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在禁區內遭敵方兩名後衛侵犯，球證經VAR提示後判罰十二碼。美斯負責操刀，本有機會一腳改寫歷史，豈料他射向右路偏出龍門。這一腳亦誕生了另一個尷尬的魔咒，美斯成為世界盃歷史上首位三度射失十二碼的球員，前兩次分別為2018年對冰島及2022年對波蘭。

美斯射失十二碼。（路透社）

幸而球王憑強大的心理質素，在後續比賽中梅開二度，將個人的世界盃總入球數推上18球新高。在賽後訪問中，美斯可謂喜怒交織，他被選為全場最佳球員，在接受傳媒訪問時，毫不掩飾自己對射失十二碼的沮喪：「對於射失那球十二碼，我感到非常憤怒。 我射失了，並且射得很差。不過我們最終逆轉局面，取得三分，這才是最重要的。」

美斯感歎一切太過不可思議。（路透社）

但談到球隊出線以及自己打破歷史紀錄，美斯隨即展露笑容，感嘆這一切不可思議：「我太高興了！我要好好享受這一刻，和我的隊友們一起慶祝。到目前為止發生的一切都太精彩了。」