世界盃2026｜只能傳球給C朗？干斯卡奧：沒收到要求

作為葡萄牙一代名將干斯卡奧的兒子，法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceição）繼承了爸爸的鴻圖大志，代表葡萄牙出戰世界盃，然而葡萄牙在K組首戰只與剛果民主共和國賽和1：1，隊長C朗拿度更被抨擊「獨食」，法蘭斯高干斯卡奧在對烏茲別克的第二輪分組賽前表示，從沒收到只能傳球予C朗的指示，更指C朗與一般球員無異，大家一起為葡萄牙爭勝。



葡萄牙首戰失分，C朗拿度被指「阻住地球轉」。（路透社）

C朗「阻住地球轉」之說，成為葡萄牙首戰和波失分後的焦點話題。賽前記者會上，法蘭斯高干斯卡奧難免被問到相關問題，他強調球隊沒有「C朗必須是主角」的要求，「我們沒有非要把球傳給C朗的義務」，並說：「以我為例，誰沒被緊盯，我就傳球給誰，根本沒有時間去看接球的球員是誰。」然而41歲的C朗於首戰踢足90分鐘卻沒有入球，立即被美斯比下去，法蘭斯高干斯卡奧替隊友護航：「他41歲了，仍然每日展現強烈的爭勝慾望，每課操練都像是最後一課般，用盡所有力量。他是我們的榜樣，而他在隊中就與我們一樣——一起去為團隊爭勝。」

法蘭斯高干斯卡奧強調，沒被要求只能傳球給C朗。（路透社）

C朗已經41歲，但每天訓練都全力以赴。（路透社）

記者會上，法蘭斯高干斯卡奧亦談到「名將爸爸」干斯卡奧（Sérgio Conceição）。他的爸爸於2002年首次代表葡萄牙參加日韓世界盃，不過葡萄牙當屆分組賽止步，兒子自然不想重演爸爸的結局，「他永遠是我的驕傲，他告訴我，當時葡萄牙都擁有很好的陣容，充滿幹勁，但一個失誤足以輸掉比賽，希望24年之後，我的結局與爸爸當時不一樣」。