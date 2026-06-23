世界盃｜可愛鴨仔梅林受邀見墨西哥總統　現場親吻欣鮑姆搶盡風頭

世界盃期間，墨西哥一隻名為「梅林」（Merlin） 的2歲鴨仔，在墨西哥隊擊敗南非隊後，身穿墨西哥國家隊的球衣上街慶祝的畫面走紅，憑藉可愛摸魚收穫大批球迷喜愛。梅林成為世界盃非官方吉祥物後，又受邀出席墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）的每日新聞發布會，現身國家宮做客。



小鴨梅林在活動中搶盡風頭，最初梅林搖搖擺擺靠近欣鮑姆，而當欣鮑姆伸手欲撫摸梅林事，這隻可愛鴨子竟然試圖親吻欣鮑姆，不過欣鮑姆及時收手，並未受傷，現場歡樂滿滿。

梅林的主人戈麥斯（Karla Ivette Gomez）坦言：「我們非常榮幸能與總統站在一起，對我們來說，能夠站在您面前，讓全世界看到墨西哥的美麗一面，真是倍感榮幸。」戈麥斯隨後也直言，稱梅林的爆火是人生中最美好的際遇。

梅林常陪伴主人戈麥斯在街頭售賣飲料，它以沉穩的舉止和標誌性的球衣而聞名，在當地早已小有名氣。此番走紅，更是讓球迷製作表情包，將它與墨西哥門將的精彩撲救結合，演繹成它伸翅擋球助力球隊晉級，讓其人氣再度飆升。