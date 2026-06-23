美斯創世界盃入球新紀錄 一次過重溫18個入球 後勁凌厲愈老愈強
美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）是否足球史上最佳（GOAT），留待世人再討論，世界盃分組賽阿根廷對奧地利一仗，他繼上場連中三元後，再攻入兩球，歷來在世界盃決賽周累積18個入球，改寫世界盃射手王的新紀錄。
美斯的世界盃之旅，一開始並不順利，他在頭4屆合共只得6球，與他當年在巴塞隆拿的效率相去甚遠，上屆他已經35歲了，反而能一口氣攻入7球兼領軍封王。來到今屆明天踏入39歲的美斯，轉戰美職聯「休養生息」後維持佳態，分組賽首仗對阿爾及利亞大演帽子戲法，追平德國射手高路斯決賽周累積16球的紀錄，今仗對奧地利梅開二度，將紀錄改寫至18球。
你還記得美斯的每一個世界盃入球嗎？讓我們一起重溫他在這個足球最大舞台後勁凌厲的旅程。
美斯世界盃決賽周入球逐屆睇：
1. 2006世界盃 - 美斯世界盃決賽周首個入球
2006（1球）：18歲初戰世界盃的美斯，在阿根廷次輪分組賽對黑山74分鐘後備上陣，並在14分鐘後取得首個入球，成為阿根廷在世界盃最年輕入球者。（3次上陣，1入球，1助攻，阿根廷8強止步）
2010（0球）：阿根廷由已故球王馬勒當拿領軍，美斯在5場比賽悉數上陣，卻未能取得入球，他為隊友創造了16次機會，並有1次助攻。可惜阿根廷連續兩屆8強不敵德國出局。（5次上陣，0入球，1助攻，阿根廷8強止步）
2. 2014世界盃 - 4入球領軍入決賽
2014（4球）：美斯在3場分組賽全數有入球，首仗對波斯尼亞為球隊攻入第2球，領軍順利贏2：1；次仗對伊朗阿根廷全場「老鼠拉龜」，直到美斯補時一球奠勝；第3輪對尼日利亞梅開二度，領軍3戰全勝入16強。阿根廷之後擊敗瑞士、比利時和荷蘭晉身決賽，可惜戰至加時再次不敵德國，只能獲得亞軍。（7次上陣，4入球，1助攻，阿根廷獲亞軍）
3. 2018世界盃 - 入球助阿根廷出線 無奈16強遇麥巴比
2018（1球）：阿根廷在分組賽遇上大勇的克羅地亞慘敗，美斯在關鍵一戰對尼日利亞先開紀錄，領軍以次名出線。阿根廷16強3：4負法國出局。（4次上陣，1入球，2助攻，阿根廷16強止步）
4. 2022世界盃 - 狂入7球領阿根廷登頂 與麥巴比合演精彩決賽
2022（7球）：美斯在分組賽對沙特及墨西哥各入一球，16強對澳洲、8強對荷蘭、4強對克羅地亞全部有波入，決賽對法國先在23分鐘射入十二碼，加上迪馬利亞的入球半場領先2：0，彷如沉睡的法國戰至80分鐘才甦醒，麥巴比90秒內梅開二度為法國追平，戰至加時108分鐘美斯近門再入一球，個人梅開二度，不料麥巴比10分鐘後射入十二碼再追平3：3，不過阿根廷互射十二碼擊敗法國封王，美斯正是球隊首個劊子手。
單屆攻入7球，一下子將決賽周總入球累積至13球，與法國名將方亭看齊，並列歷史射手榜第4位。（7次上陣，7入球，3助攻，阿根廷封王）
4. 2026世界盃 - 衛冕之旅入球盛宴完美開始
2026（*5球）：美斯決賽周前有傷，令人擔心他的狀態如何。不過阿根廷首場分組賽對阿爾及利亞美斯連中三元，即將39歲生日的他終於首次在世界盃賽場大演帽子戲法，並創下多項紀錄，包括追平高路斯的決賽周入球紀錄，以16球並列榜首。
次輪對同組實力較強的奧地利，無阻美斯再演入球騷，38分鐘美斯伸一伸脷起腳命中，攻入決賽周第17個入球，再創新紀錄，身邊的隊友較他更肉緊激情慶祝。完場前補時美斯近門再入一球，將紀錄刷新至18球。美斯與阿根廷的衛冕之旅有個完美開局，兩場入5球，領軍兩連勝提早出線，美斯的個人表演可能只是剛剛開始。
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