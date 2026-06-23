美斯創世界盃入球新紀錄　一次過重溫18個入球　後勁凌厲愈老愈強

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）是否足球史上最佳（GOAT），留待世人再討論，世界盃分組賽阿根廷對奧地利一仗，他繼上場連中三元後，再攻入兩球，歷來在世界盃決賽周累積18個入球，改寫世界盃射手王的新紀錄。

美斯的世界盃之旅，一開始並不順利，他在頭4屆合共只得6球，與他當年在巴塞隆拿的效率相去甚遠，上屆他已經35歲了，反而能一口氣攻入7球兼領軍封王。來到今屆明天踏入39歲的美斯，轉戰美職聯「休養生息」後維持佳態，分組賽首仗對阿爾及利亞大演帽子戲法，追平德國射手高路斯決賽周累積16球的紀錄，今仗對奧地利梅開二度，將紀錄改寫至18球。

你還記得美斯的每一個世界盃入球嗎？讓我們一起重溫他在這個足球最大舞台後勁凌厲的旅程。



世界盃2026︱美斯歷年在世界盃決賽周的18個入球。（路透社）

美斯世界盃決賽周入球逐屆睇：

1. 2006世界盃 - 美斯世界盃決賽周首個入球

2006（1球）：18歲初戰世界盃的美斯，在阿根廷次輪分組賽對黑山74分鐘後備上陣，並在14分鐘後取得首個入球，成為阿根廷在世界盃最年輕入球者。（3次上陣，1入球，1助攻，阿根廷8強止步）

2006世界盃，18歲的美斯在阿根廷次輪分組賽對黑山後備攻入個人在決賽周首個入球。（Getty Images）

2010（0球）：阿根廷由已故球王馬勒當拿領軍，美斯在5場比賽悉數上陣，卻未能取得入球，他為隊友創造了16次機會，並有1次助攻。可惜阿根廷連續兩屆8強不敵德國出局。（5次上陣，0入球，1助攻，阿根廷8強止步）

2014世界盃，27歲的美斯在阿根廷次輪分組賽對伊朗一仗的末段入球令人非常難忘。（Getty Images）

2. 2014世界盃 - 4入球領軍入決賽

2014（4球）：美斯在3場分組賽全數有入球，首仗對波斯尼亞為球隊攻入第2球，領軍順利贏2：1；次仗對伊朗阿根廷全場「老鼠拉龜」，直到美斯補時一球奠勝；第3輪對尼日利亞梅開二度，領軍3戰全勝入16強。阿根廷之後擊敗瑞士、比利時和荷蘭晉身決賽，可惜戰至加時再次不敵德國，只能獲得亞軍。（7次上陣，4入球，1助攻，阿根廷獲亞軍）

美斯幾乎以一人之力領阿根廷入決賽，可惜對德國飲恨得亞軍。（Getty Images）

3. 2018世界盃 - 入球助阿根廷出線 無奈16強遇麥巴比

2018（1球）：阿根廷在分組賽遇上大勇的克羅地亞慘敗，美斯在關鍵一戰對尼日利亞先開紀錄，領軍以次名出線。阿根廷16強3：4負法國出局。（4次上陣，1入球，2助攻，阿根廷16強止步）

2018世界盃，美斯對尼日利亞開紀錄，領軍分組次名出線，無奈遇上法國和麥巴比16強出局。（Getty Images）

4. 2022世界盃 - 狂入7球領阿根廷登頂 與麥巴比合演精彩決賽

2022（7球）：美斯在分組賽對沙特及墨西哥各入一球，16強對澳洲、8強對荷蘭、4強對克羅地亞全部有波入，決賽對法國先在23分鐘射入十二碼，加上迪馬利亞的入球半場領先2：0，彷如沉睡的法國戰至80分鐘才甦醒，麥巴比90秒內梅開二度為法國追平，戰至加時108分鐘美斯近門再入一球，個人梅開二度，不料麥巴比10分鐘後射入十二碼再追平3：3，不過阿根廷互射十二碼擊敗法國封王，美斯正是球隊首個劊子手。

單屆攻入7球，一下子將決賽周總入球累積至13球，與法國名將方亭看齊，並列歷史射手榜第4位。（7次上陣，7入球，3助攻，阿根廷封王）

2022世界盃，35歲的美斯在決賽對法國梅開二度，補時戰至108分鐘攻入這一球，一度領阿根廷領先3：2。（Getty Images）

4. 2026世界盃 - 衛冕之旅入球盛宴完美開始

2026（*5球）：美斯決賽周前有傷，令人擔心他的狀態如何。不過阿根廷首場分組賽對阿爾及利亞美斯連中三元，即將39歲生日的他終於首次在世界盃賽場大演帽子戲法，並創下多項紀錄，包括追平高路斯的決賽周入球紀錄，以16球並列榜首。

次輪對同組實力較強的奧地利，無阻美斯再演入球騷，38分鐘美斯伸一伸脷起腳命中，攻入決賽周第17個入球，再創新紀錄，身邊的隊友較他更肉緊激情慶祝。完場前補時美斯近門再入一球，將紀錄刷新至18球。美斯與阿根廷的衛冕之旅有個完美開局，兩場入5球，領軍兩連勝提早出線，美斯的個人表演可能只是剛剛開始。

2026世界盃︱美斯再入球成為世界盃射手之王，身邊的隊友較他更肉緊。（路透社）

世界盃2026︱美斯今屆可望寫下多項紀錄。（路透社）

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