世界盃2026｜英格蘭0：0悶和加納　全場18射僅4中　碧咸都無眼睇

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月23日舉行L組次輪賽事，由英格蘭對加納。上場贏波的英格蘭今仗依然佔據主動，全場共18次攻門只有4次「中龍」，可惜皆無功而還。最終兩隊戰成0：0握手言和。賽後英格蘭與加納同得4分，英格蘭以較佳得失球排第一，加納第二。



首戰擊敗上屆季軍克羅地亞的英格蘭今仗依然主動進攻，可惜一眾前場球員皆忘記射門鞋，上半場6次射門皆未能命中目標。

來到下半場，英格蘭依然佔據主動，但真正具威脅的埋門卻欠奉。反而在79分鐘，加納險些憑快攻得手，後備上陣的前鋒艾度（Prince Kwabena Adu）帶球入禁區，遭到干沙（Ezri Konsa）鏟跌。艾度快速起身射門，皮球省中隊友被吹越位。VAP視像系統並沒有就干沙的鏟球進行覆核。

雖然英格蘭下半場換上沙卡（Bukayo Saka）與拉舒福特（Marcus Rashford）等前場球員，在賽事尾段製造多個入球機會，但最終皆未能為三獅軍團打破僵局。最終兩隊踢成0:0。

前來觀賽的英格蘭名宿碧咸（David Beckham）亦難掩失望之情。

其餘分組積分榜及第二輪賽程：