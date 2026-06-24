世界盃2026｜葡萄牙5球破烏茲別克　C朗起孖成首人六屆皆有波入

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月23日舉行K組的次輪賽事，葡萄牙對烏茲別克。上場只能賽和的葡萄牙今仗狀態回勇，憑C朗拿度（Cristiano Ronaldo）上半場梅開二度，以及紐奴文迪斯（Nuno Mendes）和利亞奧（Rafael Leao）的入波，以5:0大勝烏茲別克。賽後，葡萄牙以4分暫時升上K組榜首，烏茲別克兩戰皆負只有零分。



上場因未能入球而備受質疑的C朗拿度，今場大打「爭氣波」，6分鐘就接應簡些路（Joao Cancelo）右路傳中近門第一時間抽入。C朗拿度的入球代表他成為首名六屆世界盃決賽周皆有入球的球員。

41歲的C朗拿度同時成為世界盃史上「第二老」的入球球員，最年長的入球球員是1994年美國世界盃入波的喀麥隆前鋒米拿（Roger Milla），他當時是42歲。

得勢不饒人的葡萄牙佔據場上主動，17分鐘，紐奴文迪斯主射罰球，皮球一支箭般入網，葡萄牙領先到2：0。

39分鐘，葡萄牙中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）策動反擊，送上一記地波妙傳，C朗拿度「慢流尾袋」射遠柱入。葡萄牙遙遙領先3：0入更衣室。

去到下半場，葡萄牙明顯放慢節奏，60分鐘，般奴費南迪斯開角球，導致對方門將尼馬托夫（Abduvohid Nematov）擺烏龍，葡萄牙贏到4：0。

87分鐘，後備入替的葡萄牙前鋒利亞奧禁區內勁射破網，助球隊領先到5：0。

2026年6月23日，世界盃K組賽事，葡萄牙對烏茲別克，圖為葡萄牙前鋒利亞奧（Rafael Leao）為球隊射入第五球瞬間。（Reuters）

最終，葡萄牙亦以這個比數取得首場分組賽勝利，下場將對哥倫比亞。

其餘分組積分榜及第二輪賽程：