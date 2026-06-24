世界盃2026｜英格蘭零入球　杜慈讚加納防守嚴密　籲球迷別失信心

英格蘭上輪4：2力挫克羅地亞，由杜慈（Thomas Tuchel）領軍的世界盃首仗，彷彿踢出不一樣的「三獅兵團」。今輪面對加納，為人熟悉的英格蘭再度出現，全場19次射門卻顆粒無收，自1966年後第一次在世界盃未有進賬。

杜慈賽後盛讚加納防守是「銅牆鐵壁」，在嚴防下難以製造精彩的攻勢，同時希望球迷不要失去信心，「我們還有很長的路要走。」



尼高奧萊利頭槌中楣，補射的哈利卡尼一飛衝天，英格蘭注定未能打破加納的大門，兩軍賽和0：0。「三獅兵團」今仗積極進攻，全場錄得19次攻門，卻僅得3次中目標，自1966年後，相隔60年再次在世界盃賽場顆粒無收。

英格蘭今仗19次攻門卻顆粒無收。（Getty Images）

英軍全場佔盡攻勢，數據大勝加納，控球接近8成，惜找不到破門的方法，英格蘭主帥杜慈盛讚加納的嚴密防守，「我們必須尊敬加納今仗的防守，帶着決心﹑紀律，守得十分嚴密，是我看過最體力化的防守。」英格蘭今仗不乏機會，卻未能把皮球放進網內，杜慈指球隊有不少死球機會，卻未夠銳利攻破對手大門。

哈利卡尼末段黃金機會失機。（路透社）

英格蘭錯過連勝的機會，杜慈理解球迷的失望，「（對比對克羅地亞）這是截然不同的一仗，當對手擺出低位防守的陣式，排出4-5-1，確實沒有太多空間製造攻勢，守和0：0就像獲勝一樣。我們試過不同方法，球員們的能量﹑態度也正確，只是未能入球，我們不能因此而失去信心，今天的一場不是低潮，只是艱難的一仗。」

兩軍交出一場互交白卷的賽事，杜慈坦言想與上場對克羅地亞差不多的精彩賽事，惟一隻手掌拍不響，「我們當然希望踢出精彩的足球，娛樂球迷們，但當你的對手死守時，確實難以做到，有時或許有點沉悶，但畢竟需要兩軍也有相似的想法，才可踢出精彩的一仗。」

杜慈。（路透社）

兩戰4分，杜慈對形勢感樂觀，同時向球迷派定心丸，「我們兩場有4分，還有一場要踢，我們下場（對巴拿馬）贏波的話，依然很有機會首名晉級。這是很漫長的賽事，我希望球迷們不要失去信心，我們還有很長的路要走。」

英格蘭守將干沙在禁區內落腳攔截，踢跌加納的卡華比拿艾度（Prince Kwabena Adu），球證未有示意12碼，VAR同樣未有介入，加納主帥昆洛斯因而諷刺「VAR去了飲咖啡」。