世界盃2026｜厄瓜多爾長髮主帥激情慶祝逆轉勝　以成績贏回球迷心

干沙路柏拉達（Gonzalo Plata）門前添一腳，為厄瓜多爾攻入反勝德國的一球，確定成為8支最佳第三名的其中之一，相隔20年再闖淘汰賽。

完場哨子聲響起，全場厄瓜多爾球員﹑球迷狂歡慶祝，當中一名長髮男子在場上狂奔，更爬上看台，他就是厄國主帥貝卡塞斯（Sebastián Beccacece）。

上場狂攻庫拉索27次卻顆粒無收，貝卡塞斯受盡球迷攻擊，為失利承擔責任。100分鐘後，貝卡塞斯拿下一場歷史性的勝利，這名阿根廷長髮主帥以成績贏回人心，朝着更遠大的目標邁進。



首戰鬥科特迪瓦，厄瓜多爾全場3次射中柱楣，最終一球飲恨；上輪面對新丁庫拉索，厄國全場佔優，27射15中目標，偏偏全數被對方門將羅姆（Eloy Room）化解，厄瓜多爾意外和波，最後一輪必須擊敗德國才可出線。

「是失望，是痛楚，但我相信仍未結束....」厄瓜多爾主帥貝卡塞斯賽後對晉級抱持希望，兩戰得1分零入球，這成績難掩球迷們的憤怒，「很遺憾我未能贏得球迷們的歡心」。戰畢對庫拉索一仗後，報道指貝卡塞斯的家人與球迷有拗撬，「如果成績未能如願，我將離開深愛的帥位....」貝卡塞斯賽前記者會明言，對德國是賭上前途的一仗。

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厄瓜多爾與貝卡塞斯沒有退路，面對強敵德國，僅110秒已經被利萊辛尼射破大門，尼爾臣安古路（Nilson Angulo）隨即為球隊扳平，兩軍維持1：1一段時間，三戰2分不足以領厄瓜多爾晉級，多得干沙路柏拉達下半場中後段近門建功，厄瓜多爾以2：1意外擊敗德國，三戰4分鎖定第三名晉級，相隔20年再度突破分組賽。

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完場哨子聲響起，在新澤西球場的一眾厄瓜多爾將帥及球迷狂歡慶祝出線。貝卡塞斯逐一擁抱職球員，飄逸的長髮從綠茵場走到看台，貝卡塞斯激動地爬上看台，與家人們擁抱。

「有時感受落敗的痛苦，有時體會勝利的滿足，這就是人生，我們如今應該先享受勝利的喜悅......」貝卡塞斯如釋重負，勝利一刻立即與家人分享，故他衝上看台，對厄瓜多爾人民意義更重大，「對1900萬的厄瓜多爾人來說，這是一場重大的勝利，能想像到他們喝着啤酒﹑互相擁抱來慶祝這歷史性的勝利。」

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一頭長髮是貝卡塞斯的招牌，來自阿根廷的他未曾做過職業球員，他很快知道自己不是當球員的料子，故貝卡塞斯早已向教練方向進發，起初在紐維爾舊生執教青年軍，其後被森柏奧利（Jorge Sampaoli）賞識，成為教練團的一分子，他曾經向比爾沙自薦卻不果。

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2016年，貝卡塞斯在智利大學首次擔正任主教練，因為戰績不佳而被質疑，最後提早與球會解約，輾轉下再度成為森柏奧利的副手，今次是執掌阿根廷國家隊。貝卡塞斯與美斯的一段往事為人流傳，阿根廷傳媒指在2018年世界盃期間，貝卡塞斯在練習時，搭着美斯膊頭指導對方：「你應該嘗試切入大位。」據報指美斯甚為不滿，隨即找森柏奧利投訴。

貝卡塞斯離開阿根廷國家隊後，曾執教阿根廷本土球會及西班牙的艾爾切，他在2024年接掌厄瓜多爾國家隊，當時他就美斯的「搭膊頭」傳聞作澄清，「我怎麼會糾正美斯呢？這是無稽之談，我從來沒有做過，這是天大的笑話，至今也感惹笑。」

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貝卡塞斯如今已是獨當一面的教頭，帶領厄瓜多爾驚險晉級淘汰賽後，這名長髮主帥把目標放得更遠，「厄瓜多爾從未打入8強，如果我們做到，這必定是一件美事，不是嗎？我想告訴世人我們球隊具備這實力。」

（路透社）

截至香港時間6月26日中午12時（01美術製圖）

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