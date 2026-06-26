世界盃2026｜厄瓜多爾反勝德國第三名晉級　科特迪瓦次名出線

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月25日上演E組最後一輪賽事。賽前已篤定首名出線的德國憑辛尼（Leroy Sané）先拔頭籌，厄瓜多爾其後憑安古路（Nilson Angulo）及柏拉達（Gonzalo Plata）的入球反超比分，最終已2:1擊敗德國。同組的科特迪瓦則以2:0擊敗庫拉索。賽後，德國以6分及較佳對賽成績首名出線，科特迪瓦同積6分次名出線，厄瓜多爾積4分排第三同樣躋身32強。



德國隊今場2分鐘就先開紀錄，中場辛尼接應域斯（Florian Wirtz）的妙傳射入，德國領先1:0。

今仗必須贏波才能保持出線機會的厄瓜多爾9分鐘就扳平，前鋒安古路奪去尼美查（Felix Nmecha）的腳下球後，以一記妙到毫巔的遠射撕破紐亞（Manuel Neuer）的十指關。

戰至78分鐘，柏拉達接應洛迪古斯（Kevin Jose Rodriguez）的頭槌，趁紐亞準備接球不為意旁邊有人下近門伸腳射入，厄瓜多爾反超2：1。

雖然德國最終未能扭轉敗局，但早已肯定首名晉級，厄瓜多爾贏波後暫成最佳第三名排首位球隊，由於有4隊戰績肯定不及，故厄瓜多爾與德國攜手躋身32強。

同一時間進行的科特迪瓦對庫拉索，前者憑前鋒比比（Nicolas Pépé）梅開二度，以2：0取得勝利，以次名躋身32強。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢